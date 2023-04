Google Authenticator : la mise à jour qui va changer votre vie avec les codes à deux facteurs

Il est surprenant que Google ait pris autant de temps pour intégrer cette fonctionnalité tant attendue à Authenticator.

Pour rappel, Google Authenticator vous permet de protéger votre compte avec une authentification à deux facteurs (2FA) : l’application génère des codes d’accès qui peuvent être utilisés pour accéder à différents types de sites et de services.

Depuis mai 2020, il est possible de transférer un compte vers un autre appareil, de sauvegarder, exporter ou importer ses identifiants d’accès. Mais, ce n’est pas aussi pratique qu’Authy. Heureusement, les choses changent.

La fonction qui change tout

Google Authenticator a introduit une fonctionnalité attendue depuis longtemps par les utilisateurs : la synchronisation des codes d’authentification à deux facteurs avec votre compte Google. Désormais, lors de la configuration d’un nouveau téléphone et de la connexion à votre compte Google, l’application Authenticator sera opérationnelle sans nécessiter de procédure de configuration spécifique. Cela facilitera également l’accès aux comptes depuis un autre appareil en cas de perte ou de vol du téléphone.

Pour activer la synchronisation dans le cloud des codes à deux facteurs, il est nécessaire de mettre à jour l’application Authenticator sur Android et iOS. Une page d’assistance Google donne plus d’informations sur cette fonctionnalité, confirmant que les codes seront automatiquement sauvegardés et restaurés sur tout nouvel appareil utilisé lorsqu’on est connecté au compte Google.

En parallèle, Authenticator adopte un nouveau logo, passant d’un coffre-fort terne à un astérisque aux couleurs de Google. Selon Google, sur son blog, bien que l’avenir tende vers une sécurité sans mot de passe, les codes d’authentification restent un élément crucial de la sécurité en ligne, d’où la nécessité de continuer à améliorer l’application Google Authenticator.

