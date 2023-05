Gagnez 2 Google Pixel 7a en suivant notre Live Shopping avec Orange

Ça vous dit de gagner le tout nouveau Google Pixel 7a annoncé il y a quelques instants ? Pour cela, il suffit de suivre le Live Shopping Google x Orange animé par Arnaud, le jeudi 11 mai, à 19h.

Dès demain, le jeudi 11 mai, nous vous proposons de découvrir en compagnie d’Arnaud et d’Alexandre le nouveau Google Pixel 7a lors d’un Live Shopping Orange. À partir de 19h, Arnaud et Alexandre prendront en main et présenteront le tout nouveau smartphone de Google. Pour l’occasion, un concours vous permettra de tenter de le gagner.

Et pour ne pas oublier cet événement, en vous inscrivant sur la page Live Shopping Orange, vous pourrez recevoir un SMS de rappel.

Annoncé il y a quelques minutes, le Google Pixel 7a est le nouveau champion du rapport qualité-prix de Google. Comme son prédécesseur, ce nouveau terminal veut se placer comme le meilleur choix sur le segment du milieu de gamme. Et il a les arguments pour : un format compact, une très bonne autonomie, et un appareil photo « made by Google » très abouti. Il a de plus, reçu une excellente note dans notre test. De quoi séduire ceux qui veulent un petit smartphone pour un petit prix, avec de grandes ambitions.

Google Pixel 7a : le meilleur de Google à petit prix

Ce nouveau smartphone est disponible au prix doux de 509 euros. Pour son lancement, il est accompagné jusqu’au 22 mai d’une paire de Pixel Buds A remboursée, soit un cadeau de presque 100 euros. Le Google Pixel 7a est un excellent rapport qualité-prix, salué par la rédaction de Frandroid. Il séduira celles et ceux qui :

aiment les smartphones compacts puisqu’il a un écran OLED 90 Hz de 6,1 pouces ;

; veulent un smartphone qui résiste plus de 24h sans avoir besoin d’être rechargé (grâce à sa batterie de 4300 mAh ) ;

) ; sont friands d’une interface de navigation fluide et épurée. Avec Android 13 natif et l’interface Pixel Experience, le Google Pixel 7a propose le meilleur d’Android sans superflu.

Des offres inédites chez Orange pour la sortie du Google Pixel 7a

Pour que vous puissiez faire connaissance avec le Google Pixel 7a, nous vous proposons de le prendre en main lors d’un Live Shopping et de le découvrir en compagnie d’un conseiller Orange. Le premier opérateur français a sorti, pour l’occasion, de nombreuses offres exclusives que nous vous dévoilerons le 11 mai à partir de 19h.

Rendez-vous donc demain à 19h en direct sur notre site et sur la page Live Shopping Orange, avec Arnaud et Alexandre, conseiller Orange. Au programme :

Une présentation du Google Pixel 7a ;

du Google Pixel 7a ; la découverte des offres et promotion Orange pour s’offrir le Pixel 7a au meilleur prix ;

pour s’offrir le Pixel 7a au meilleur prix ; une prise en main exclusive du nouveau smartphone de Google ;

du nouveau smartphone de Google ; un concours pendant le live pour remporter un lot Google Pixel 7a + Google Pixel Buds A.

On vous attend nombreux sur ce live exceptionnel auquel vous pouvez vous inscrire 24 heures avant sur la page Live Shopping Orange et recevoir un SMS de rappel.