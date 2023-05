Votre compte Gmail pourrait être supprimé par Google

Google a publié une annonce concernant la désactivation des nombreux comptes Google et Gmail inutilisés dans le monde.

Après Twitter, c’est au tour de Google de faire la chasse aux comptes inactifs. Le géant a annoncé que les comptes inactifs depuis plus de deux ans, que ce soit des comptes Google, Gmail, Drive, etc, seront supprimés. Un compte est jugé inactif s’il n’a pas été utilisé ou si l’on ne s’y est pas connecté depuis 2 ans. Le grand nettoyage devrait débuter en décembre 2023, ce qui laisse encore le temps aux intéressés de réveiller leurs comptes.

Google supprimera tout

Là où cela risque de surprendre certains, c’est que la suppression du compte Google se fera avec toutes les données associées. Vous perdrez donc l’intégralité des mails de Gmail, mais aussi les photos et fichiers stockés sur Google Drive et Google Photos. Heureusement, la firme promet d’envoyer plusieurs notifications à l’utilisateur avant la suppression du compte, et même sur l’adresse de secours si une adresse a été associée avec le compte en question.

Comme le précise Le Figaro, les vidéos mise en ligne sur YouTube seront épargnés. Ici, il y avait un vrai danger pour l’Histoire du web, notamment pour certaines très anciennes chaînes sur YouTube.

Sécurité ou économie ?

Officiellement, Google met en avant des raisons de sécurité informatique. D’après Google, un compte inactif a plus de chance d’être piraté en raison de l’utilisation d’un vieux mot de passe peu sécurisé ou l’absence de double authentification. Le géant affirme qu’un compte abandonné a 10 fois plus de chance de ne pas avoir la double authentification activée.

Précision importante, les comptes Google Workspace liés à des entreprises ne sont pas concernés par cette nouvelle politique.

On peut tout de même se demander si derrière les raisons de sécurité invoquée, il n’y a pas aussi une volonté pour Google de procéder à des économies d’échelle. On peut supposer que le stockage de données pour des comptes non utilisés représente un manque à gagner. Dans notre économie où Google n’hésite plus à supprimer des milliers d’emplois, le nettoyage des données semble une nouvelle étape logique pour rationaliser les coûts.

