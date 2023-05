Pixel Buds Pro : une grosse mise à jour approche, voici ce qu’elle apporterait

Google est sur le point de déployer une nouvelle mise à jour pour ses écouteurs haut de gamme Pixel Buds Pro. Plus volumineuse que les deux dernières, cette nouvelle update miserait notamment sur la qualité audio des appels.

Google a l’intention d’améliorer sensiblement la qualité audio des appels passés avec ses Pixel Buds Pro. C’est ce que l’on apprend de 9to5Google, qui rapporte que la firme est sur le point de déployer une nouvelle mise à jour plus volumineuse que celles lancées depuis la sortie mondiale des écouteurs, en juillet 2022. Ces dernières avaient pour rappel permis de déployer sur les Buds Pro un égalisateur 5 bandes (et une meilleure balance gauche/droite) en octobre, puis la technologie Spacial Audio en mars.

D’après une source interrogée par le média spécialisé, la prochaine mise à jour des Buds Pro, décrite comme majeure, s’attarderait donc cette fois sur la qualité des appels. Et en l’occurrence Google verrait plutôt les choses en grand. La firme souhaiterait notamment déployer sur ses écouteurs premium une technologie équivalente au Clear Calling introduit sur les Pixel 7 et 7 Pro en décembre dernier.

Une qualité d’appels haut de gamme pour correspondre à celle des Pixel 7

Pour rappel, cette technologie permet de filtrer les bruits de fond. Elle améliore la qualité des voix afin que l’on puisse mieux entendre nos interlocuteurs dans les environnements bruyants, comme dans un centre-ville, dans les transports, ou dans un grand magasin par exemple.

Sur les Pixel 7, elle s’appuie sur la puce Tensor G2 pour fonctionner et n’est pas en mesure de prendre en charge les appels VoIP des applications de messagerie. On ignore à ce stade comment son équivalent fonctionnera sur les Pixel Buds Pro, si le système sera entièrement intégré aux écouteurs, ou s’ils devront au contraire s’appairer à un smartphone Pixel pour en profiter.

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle mise à jour majeure des Pixel Buds Pro apportera la prise en charge du « Super Wide Band speech ». Cette fonction contribue également à améliorer la qualité des échanges vocaux en les faisant passer de 16 à 32 kHz. Pour ce faire, Google a d’ores et déjà commencé à intégrer cette fonctionnalité dans les fonctions Bluetooth d’Android. En la matière, et comme le souligne 9to5Google, le Super Wide Band speech prend des airs de grosse amélioration de la technologie HD Voice (elle même permise par la VoLTE).

Des fonctions de bien-être auditif en prime ?

« Le Super Wide Band speech correspond à la largeur de bande audio maximale fournie par les services vocaux de la 5G et par de nombreux services vocaux over-the-top (OTT) », détaille pour sa part le Bluetooth SIG. En attendant de plus amples détails, on comprend par là qu’il faudra probablement des réglages au niveau des opérateurs 5G pour que cette technologie fonctionne de manière optimale.

Attendue dans les prochains mois sans plus de détails pour l’heure, la prochaine mise à jour des Pixel Buds Pro devrait enfin les équiper de nouvelles fonctions de bien-être liées à l’audition. On en ignore les modalités précises, mais 9to5Google estime qu’elle devrait permettre d’analyser ce que l’on écoute, et à quel volume, pour proposer des recommandations permettant de préserver l’audition. Peut-être même que Google ira plus loin avec ce bouquet de fonctions… quitte à lorgner sur Apple pour proposer une analyse les niveaux sonores de l’environnement.

