Les smartphones et montres Google Pixel bénéficient d’une tonne de nouveautés pour la fin d’année

Google gâte ses utilisateurs avec le Pixel Feature Drop. Comprenez par là, la mise à jour qui apporte une tonne de nouveautés pour les utilisateurs de smartphones Pixel et de Pixel Watch. On fait le tour des changements.

Tous les mois, les Pixel reçoivent généralement une mise à jour qui inclut la mise à jour de sécurité. Cependant, cette fois, c’est spécial. Cette mise à jour est un Pixel Feature Drop, et pas seulement cela, avec de très nombreuses nouveautés. La mise à jour inclut même quelques nouveautés pour la Pixel Watch récemment lancée.

Les nouveautés des Pixel 7 et 7 Pro

Après avoir annoncé quelques nouveautés pour Android, dont tout le monde bénéficie, Google gâte donc ses utilisateurs de Pixel.

Le Pixel Feature Drop de décembre arrive avec le VPN by Google One sans frais supplémentaires pour les propriétaires de Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Ce VPN est « conçu pour garantir que votre trafic réseau ne peut pas être lié à votre identité », y compris par Google. Ce service était déjà disponible gratuitement pour les membres Google One sur les abonnements Platinum (2 To et plus), mais il est maintenant également disponible aux propriétaires de Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Notez que ce VPN fonctionne toujours via l’application Google One.

Ensuite, les paramètres de sécurité et de confidentialité ont été unifiés dans les paramètres Android. Cette nouvelle section contient des cartes d’action qui vous informent de tout risque de sécurité et vous donnent des étapes simples pour améliorer les choses.

Ensuite, Google a déployé Clear Calling sur les Pixel 7 et 7 Pro dont l’objectif est d’améliorer la voix de la personne que vous avez au téléphone et de réduire son bruit de fond afin que vous puissiez l’entendre plus clairement (même s’il se trouve dans un endroit bruyant).

Si vous enregistrez une conversation avec l’application microphone, le Pixel Recorder identifie et étiquette désormais chaque intervenant et comporte des sauts de ligne lorsque l’intervenant change. Ainsi, lorsque vous enregistrez une interview ou une réunion, chaque personne est étiquetée individuellement.

Tout est fait par apprentissage automatique, l’IA en quelque sorte, pendant que vous enregistrez, et si quelque chose ne va pas, vous pouvez réétiqueter les textes en post-production.

Des nouveautés pour les Pixel 6 et 6 Pro également

Les Pixel 6 et 6 Pro bénéficient d’une détection de la toux et du ronflement, à laquelle vous pouvez accéder via le mode Heure du coucher.

Il existe également de nouveaux fonds d’écran Pixel (de l’artiste Morgan Harper Nichols) et de nouvelles vignettes pour la Pixel Watch, y compris une vignette Sunrise / Sunset de l’application Météo, tandis que l’application Contacts vous permet désormais d’épingler jusqu’à cinq contacts de vos favoris afin que vous puissiez les appeler et voir leurs détails en un seul clic.

Les nouveautés de la Pixel Watch

La Pixel Watch bénéficie de la fonction Fitbit Sleep Profile, tant que vous avez activé (et que vous conserverez) votre abonnement Fitbit Premium. C’est gratuit pendant six mois pour les nouveaux acheteurs de Pixel Watch, mais après cela, vous devrez débourser une dizaine d’euros par mois.

Pour le suivi du sommeil, vous pourrez désormais bénéficier d’une image haute définition de la qualité de votre sommeil en un coup d’œil, en tenant compte d’aspects tels que la durée, la cohérence, les perturbations. Google vous présentera également un animal qui correspond le mieux à votre style de sommeil. Les résultats s’ajusteront mensuellement en fonction de vos mesures personnelles. Par contre, pour que cela fonctionne, vous devez porter votre Pixel Watch au lit pendant au moins 14 jours par mois, afin d’obtenir les résultats le premier jour du mois suivant. Autant vous dire qu’il faudra charger souvent votre montre.

Google évoque aussi l’audio spatial, cela arrivera en janvier pour les Pixel 6, 6 Pro, 7 et 7 Pro associés aux Pixel Buds Pro, mais également avec des écouteurs filaires.

Comme d’habitude avec les mises à jour logicielles de Google, le déploiement de la mise à jour de décembre sur tous les appareils pris en charge peut prendre des jours, voire des semaines, alors ne vous inquiétez pas si vous ne l’avez pas encore.

D’autres nouveautés sont annoncées, dont l’application Gboard qui obtient Grammar Check en français. Il s’agit du correcteur orthographique, qui analyse en temps réel les phrases à la recherche d’erreurs grammaticales.

Gboard : clavier Google Télécharger Gboard : clavier Google gratuitement APK

Enfin, Live Translate peut traduire des textes dans vos applications de messagerie en arabe, persan, suédois, vietnamien et danois (sur Pixel 6 et versions ultérieures). Quelques nouveautés arrivent également sur les Pixel 4a (et plus récents), dont la transcription des messages vocaux.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.