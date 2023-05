Un Pixel Flip contre le Galaxy Z Flip ? Google laisse entendre qu’il y a songé

Il y a quelques semaines, Google a présenté le Pixel Fold : son premier smartphone pliable, qui vient se poser en concurrent du Galaxy Z Fold 4 de Samsung. Mais Google voulait au départ aller plus loin, avec un second modèle qu'on imagine être une sorte de Pixel Flip.

Lors de la Google I/O 2023 qui s’est déroulée le 10 mai dernier, Google a présenté le Pixel Fold, un nouveau concurrent du Galaxy Z Fold 4. Il s’agit du premier smartphone pliant de la marque, avec une sortie limitée à une poignée de pays (dont la France ne fait pas partie). Mais au départ, Google souhaitait aller plus loin, avec un autre modèle conçu à la manière du Galaxy Z Flip 4.

Le Pixel Flip aurait-il pu exister ?

C’est la responsable de la conception des produits matériels de Google Ivy Ross qui a confirmé ce revirement de situation de la part de son entreprise, comme le rapporte 9to5Google. Elle a fait part de cette histoire dans le dernier épisode du podcast Made by Google, édité par Google lui-même aux côtés d’Isabelle Olsson et Claude Zellweger.

Dans ce podcast, Ivy Ross précise que Google travaillait sur un autre modèle pliable. On peut supposer qu’il s’agissait d’un appareil concurrent du Galaxy Z Flip, qui aurait pu s’appeler Pixel Flip. Seulement voilà, il n’était pas suffisamment bon pour le moment. Dès lors, on imagine sans peine que Google puisse sortir ce potentiel Pixel Flip un jour. De quoi créer une vraie concurrence avec le Galaxy Z Flip.

Un Pixel Fold qui aurait pu sortir plus tôt

Selon Ivy Ross, Google a retardé la sortie du Pixel Fold à cause de son design. Il n’aurait pas été satisfaisant pour le fabricant, qui voulait sortir un modèle « meilleur que ce qui existait déjà ». Cela sous-entend : meilleur que le Galaxy Z Fold 4 de Samsung.

Chose assez logique, puisque la conception d’un smartphone pliable est plus complexe que celle d’un smartphone « classique ». Il faut pouvoir créer une charnière solide et facile à prendre en main. D’autant plus que la fiabilité doit être de mise sur ces modèles.

