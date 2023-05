Vous avez un Chromecast de 1ère Gen ? Dites adieu à toutes les mises à jour

Lancée en 2013, la première génération de Chromecast ne recevra plus aucune mise à jour. Google a en effet annoncé stopper son support logiciel pour l'accessoire, dont la dernière version de firmware remonte à novembre 2022.

Fin de partie pour le support logiciel du Chromecast de première génération, dont le lancement remonte à 2013. Google a annoncé que l’accessoire n’est désormais plus mis à jour et qu’il ne peut plus prétendre non plus aux mises à jour de sécurité dont il bénéficiait encore il y a peu. Cette fin de support signe presque un arrêt de mort pour l’appareil, Google indiquant clairement que ses utilisateurs « pourront remarquer une dégradation des performances », souligne 9to5Google.

« La prise en charge des Chromecast (de 1ère génération) a pris fin, ce qui signifie que ces appareils ne reçoivent plus de mises à jour logicielles ou de sécurité, et que Google ne fournit plus d’assistance technique pour ces appareils », détaille la firme, qui aura toutefois pris soin de son tout premier Chromecast pendant près d’une décennie. Une durée de support plus qu’honorable pour un accessoire vendu une quarantaine d’euros à son lancement.

Fin de support pour le Chromecast… après 10 ans de bons et loyaux services

Notons que l’appareil avait été mis à jour récemment, la dernière version de son firmware (1.36.159268) remontant seulement à novembre 2022. La première génération de Chromecast tire donc sa révérence en gardant malgré tout une « base logicielle » plutôt récente. Un bon point pour lui offrir une toute fin de carrière en douceur.

Pour rappel, et comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, le Chromecast de 2013 prenait la forme d’une clé HDMI dotée d’un port micro-USB voué à l’alimentation. L’appareil était d’ailleurs livré avec un adaptateur secteur et un cordon micro-USB pour fonctionner. Une mention « Chrome » et un logo du navigateur de Google étaient enfin imprimés sur l’accessoire, qui se contentait par contre d’une fiche technique très basique (512 Mo de RAM et 2 Go de stockage seulement) pour être commercialisé à un prix attractif.

Comme le rappelle, 9to5Google, ce premier modèle avait été remplacé deux ans plus tard par un modèle de seconde génération disposant d’un nouveau design, rond avec un cordon plat se raccordant à un port HDMI. Au même moment, Google lançait son Chromecast Audio, suivi l’année suivante d’un modèle « Ultra », puis d’un Chromecast de 3ème génération en 2018. Depuis, la firme se concentre surtout sur des versions Google TV (4K et HD) de l’appareil… et non plus Cast à proprement parler.

