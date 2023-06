Spotify, Google Keep… Google dévoile de nouvelles fonctions pour les montres Wear OS

Google a annoncé l'arrivée de nouvelles tuiles pour les montres connectées sous Wear OS avec notamment de nouveaux widgets pour Spotify et Google Keep.

Alors que Google a présenté, le mois dernier, sa nouvelle mise à jour pour les montres connectées équipées du système Wear OS, Wear OS 4, l’éditeur n’en oublie pas pour autant les montres équipées actuellement de Wear OS 3. La firme a dévoilé, jeudi 1er juin, de nouvelles fonctionnalités proposées sur ses montres, notamment avec l’arrivée de nouvelles tuiles.

Dans un billet de blog, Google a ainsi annoncé l’arrivée de tuiles pour deux applications très utilisées : Google Keep et Spotify. Du côté de l’application de listes Google Keep, la tuile va permettre aux utilisateurs d’accéder rapidement à une note ou à une liste de tâches épinglée au sein de l’application directement en raccourci, simplement en balayant depuis le cadran d’accueil. Pour Spotify, la nouvelle tuile va notamment vous permettre d’accéder directement au lecteur et à la fonctionnalité Spotify DJ lancée il y a quelques mois.

Rappelons que les tuiles sont des sortes de widgets qui permettent de profiter de certaines fonctions des applications Wear OS sans avoir à les ouvrir entièrement. Elles pourraient inspirer les futurs widgets attendus sur watchOS 10 dont l’annonce pour les Apple Watch est attendue lundi 5 juin.

Outre ces deux tuiles, Google a également annoncé un nouveau widget pour les utilisateurs de cartes de transport SmartTrip et Clipper Cards dans la baie de San Francisco.

Trois montres majeures attendues sous Wear OS d’ici la fin de l’année

Dans un second article, la firme a aussi présenté d’autres fonctionnalités de son système Wear OS. L’essentiel de l’article se contente cependant de rappeler certaines fonctions de personnalisation des montres, comme les cadrans, les complications ou les applications compatibles.

Rappelons que les parmi les prochaines montres attendues sous Wear OS, on peut compter les futures Samsung Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Pro, prévues normalement pour cet été, mais également la Pixel Watch 2, attendue cet automne.

