Spotify lance une radio personnalisée qui ressemble à une vraie radio

Afin d'animer votre liste de lecture, Spotify génère désormais une voix qui va lancer les titres les uns après les autres, comme à la radio.

Sur les plateformes de streaming de musique comme Spotify, Deezer ou Apple Music, les radios sont des fonctionnalités plutôt anciennes. Néanmoins, elles n’ont finalement de radio que le nom. Pas d’animateur, pas de programmes, pas même d’interludes entre différents titres : contrairement aux radios musicales que l’on peut entendre sur la bande FM, les radios des plateformes de streaming sont surtout des playlists automatisées en fonction de vos goûts musicaux.

Néanmoins, Spotify a décidé d’aller un peu plus loin avec une nouvelle fonctionnalité dévoilée cette semaine. Baptisée « DJ », il s’agit en fait d’une fonction proposant, comme les radios déjà disponibles sur Spotify, d’avoir droit à des morceaux de musique en fonction de ses goûts du moment, mais espacés et animés par une voix.

Dans un billet de blog, Spotify explique que cette nouvelle fonction DJ est en fait basée sur l’intelligence artificielle pour générer non seulement des listes de lecture susceptibles de vous intéresser, mais également pour choisir ce que l’animateur va pouvoir raconter entre deux morceaux. Même la voix du DJ est générée par l’IA puisque c’est le responsable de partenariats culturels de Spotify, Xavier Jernigan, qui a prêté son timbre et son intonation à l’algorithme. Charge ensuite au deep learning de générer des phrases qui font sens entre deux titres qui vont être joués par Spotify DJ.

Des lancements de morceaux comme à la radio

Ce système n’est pour le coup pas sans rappeler ce que l’on connaît déjà avec des radios musicales comme NRJ, OUI FM, RTL 2 ou FIP. Ainsi, entre deux morceaux la voix du « DJ » virtuel va vous présenter le titre suivant et, potentiellement, un peu de contexte, par exemple si l’algorithme de Spotify a repéré que vous écoutiez beaucoup de musique des années 90 en ce moment, où que vous aimiez les balades tristes, il pourra expliquer ce choix.

Dans les faits, reste que cette fonction de Spotify DJ vient surtout compléter la fonction déjà existante avec le système de radio et de liste de lecture automatique. Cette fonction était déjà présente sur Spotify, mais va prendre davantage vie avec l’ajout d’une voix générée par IA pour vous présenter les morceaux.

Cette fonction est d’ores et déjà proposée pour les utilisateurs inscrits à la version bêta de Spotify sur Android comme sur iOS. Néanmoins, elle est pour l’heure limitée aux seuls utilisateurs américains et canadiens de la plateforme de streaming de musique. Rappelons également que Spotify organisera, dans un peu plus d’une semaine, son événement annuel, Stream On, le 8 mars. Ce pourrait être l’occasion pour le service de dévoiler d’autres fonctionnalités particulièrement attendues des utilisateurs. On pense notamment à l’arrivée du streaming en qualité CD, annoncé il y a deux ans et dont on est encore sans nouvelle.

