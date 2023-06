Pixel 7a : cette différence avec le Pixel 7 que Google a caché

Google a semble-t-il voulu faire des économies sur son Google Pixel 7a en changeant un élément bien précis. Difficile d'affirmer avec certitude si cela change grand chose en pratique.

Sur le papier, les Google Pixel 7, Pixel 7 Pro et Pixel 7a possèdent la même puce, appelée Google Tensor G2. Du moins c’est ce que l’on pensait jusqu’à ce thread de la développeuse Kamila Wojciechowska.

Elle y explique qu’en réalité, le Google Tensor G2 du Pixel 7a couterait moins cher à produire et pourrait posséder une gestion de la température moins efficace. On vous explique.

Le son du IPOP

Sans rentrer trop dans les détails, les concepteurs de puce ont besoin « d’emballer » une partie de leur puce. L’objectif est notamment de garder la puce froide et peu épaisse. Pour les Tensor G2 des Pixel 7 et 7 Pro, Google a utilisé la technologie de Samsung, qui fabrique ces puces, intitulée FOPLP-POP.

Or pour le Tensor G2 du Pixel 7a, Google aurait utilisé un autre « emballage », « susceptible de réduire le coût » écrit la développeuse. Celui-ci s’appelle IPOP. Il est plus large et épais, mais surtout, il devrait être plus chaud lorsque l’appareil est en marche. Cela pourrait amenuiser les performances.

Il est dommage que Google n’ait pas communiqué sur cet aspect des choses. L’un des intérêts du Pixel 7a est justement d’acheter un smartphone de milieu de gamme avec une puce aussi puissante que celle du haut de gamme de Google. Ceci étant, comme le souligne Kamila Wojciechowska, il est difficile de déterminer l’impact réel du passage à l’IPOP. D’autant que le Pixel 7a possède un système de refroidissement différent de ses grands frères.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.