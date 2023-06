Pixel 8 et 8 Pro : comment Google pourrait voler l’une des meilleures idées de Samsung

Google travaillerait sur un concurrent du Samsung Dex pour ses prochains Google Pixel 8 et 8 Pro. Du moins de nombreux indices le laissent penser.

Quoi qu’on pense du mode Dex de Samsung, il faut bien reconnaitre qu’il s’agit d’une bien belle idée sur le papier. Ce mode permet de transformer son smartphone en véritable petit PC. Certes, le smartphone est rarement aussi vif qu’un véritable ordinateur pensé pour cet usage, il y a encore pas mal de chemin pour parvenir au même niveau d’ergonomie qu’un PC traditionnel, mais l’option reste intéressante. Depuis, Motorola a développé à son tour une solution intitulée ReadyFor.

Selon Android Authority, qui fait de plus en plus autorité sur les leaks autour des futurs Google Pixel 8 et 8 Pro, les futurs flagships de Google pourraient s’inspirer du mode Dex de Samsung.

Un mode DisplayPort grâce aux propriétés de l’USB-C

En plus d’ajouter un Google Tensor G3 aux propriétés beaucoup plus intéressantes que la génération précédente, les Google Pixel 8 et 8 Pro intègrerait le support d’une fonctionnalité appelée « Mode alternatif USB DisplayPort ». L’information provient d’une source interne à Google selon Android Authority.

En clair, ce mode permet grossièrement de transformer votre port USB-C en port HDMI (ou DisplayPort) et d’afficher une vidéo en haute définition sur un écran externe. En outre, comme le souligne l’ancien rédacteur en chef de XDA, Mishaal Rahman sur Twitter, Android 14 devrait supporter le Mode alternatif USB DisplayPort et aurait ajouté des améliorations à un mode PC présent dans le code d’Android depuis un certain temps.

Tous ces indices laissent penser, a minima, que Google est en train de travailler à l’élaboration d’un mode Desk à sa sauce. Mais vous connaissez Google, l’entreprise est une habituée des projets avortés. Il ne faut donc pas s’emporter

