YouTube Premium : quels sont vos problèmes avec le service ?

Google lance une enquête sur les réseaux sociaux pour obtenir des retours d'utilisateurs sur YouTube Premium.

Avec la multiplication de la publicité sur YouTube, Google augmente l’incitation de ses fervents utilisateurs à se pencher vers l’abonnement YouTube Premium. En effet, ce dernier permet de couper entièrement les publicités et d’ajouter quelques fonctions bien pratiques au service comme le téléchargement de vidéo pour un visionnage hors-ligne.

Google semble entreprendre d’améliorer son abonnement premium et demande pour cela son avis à ses utilisateurs à travers Twitter.

Un sondage pour prendre le pouls

Sur Twitter, le compte officiel de YouTube a publié un sondage pour demander aux abonnés Premium quel était leur plus gros problème avec le service. Le sondage propose quatre choix : des erreurs de téléchargement, continuer de voir des publicités, le manque de choix de forfaits et les mauvaises recommandations.

Il est vrai que Google ne propose que deux niveaux d’abonnements : YouTube Music Premium et YouTube Premium, avec tout de même une option familiale. Par exemple, il n’est pas possible de souscrire à YouTube Premium, dans le but de retirer les publicités, sans également être abonné à YouTube Music, qui représente à lui seul 9,99 euros par mois.

Dans certains pays, Google a testé une version YouTube Premium Lite à 6,99 euros par mois qui retire seulement la publicité, mais le forfait n’est jamais arrivé en France.

Si aucun des 4 choix n’est convaincant pour vous, Google propose aussi de laisser un commentaire pour partager un retour ou suggérer une fonctionnalité. Espérons que YouTube proposera bientôt des nouveautés intéressantes pour l’utilisateur. Les mises à jour se faisaient plutôt à rebrousse-poil dernièrement.

