Google Pixel 8 : le prix en Europe pourrait être en forte hausse

Une source prétend dévoiler les prix européens de la gamme Pixel 8 et Pixel 8 Pro de Google. Ils seraient en grande augmentation.

Le prix d’un appareil est souvent la dernière donnée à faire l’objet d’une fuite avant son annonce. Il faut dire que cette caractéristique est déterminée par les équipes du constructeur, et contrairement à un design qui peut être dévoilé par une sortie d’usine du produit, il faut attendre les dernières semaines, quand un maximum de personne est au courant, avant la commercialisation, pour qu’une fuite soit susceptible d’arriver.

Google a invité la presse pour découvrir la gamme Pixel 8 et Pixel 8 Pro le 4 octobre 2023 aux États-Unis. Nous ne sommes donc qu’à quelques semaines de la présentation. Le site TheTechOutlook pense avoir mis la main sur la grille des prix des nouveaux smartphones en Europe, et le prix risque de piquer.

200 à 300 euros de plus

D’après le site, le Google Pixel 8 en version 128 Go serait commercialisé à partir de 874 euros TTC en Europe (en intégrant une TVA de 23 % contre 20% en France). Les coloris proposés seraient vert menthe, rose, obsidienne et hazel. La version 256 Go serait commercialisée à 949 euros, soit 75 euros de plus.

Pour rappel, le Google Pixel 7 a été lancé en 2022 pour 649 euros en version 128 Go. On le trouve désormais sous la barre des 500 euros dans le commerce. Par exemple à 469 euros à la Fnac.

Pas mieux pour le Google Pixel 8 Pro dont le prix de départ serait fixé à 1235 euros pour la version 128 Go. Google avait placé son Pixel 7 Pro à 899 euros.

Il faut rappeler qu’en 2022, la firme de Mountain View avait choisi de ne pas changer ses prix alors que les autres fabricants, Apple en tête, avaient largement augmenté leurs tarifs. Il semblerait que Google souhaite désormais rattraper ce « retard » sur ses concurrents. D’autant que le prix des iPhone 15 pourrait à nouveau augmenter.

Un prix à prendre avec des pincettes

En juillet 2023, le site 9To5Google rapportait que Yogesh Brar, « une source raisonnablement fiable », prédisait un tarif de 649 dollars pour le Google Pixel 8, soit seulement 50 dollars de plus que le Google Pixel 7. Il s’agit ici d’un prix estimé en dollars et non en euros, mais il faut admettre qu’entre 649 dollars et 874 euros TTC, la différence semble trop importante. Même si Google prenait un taux de change à 1 euro pour 1 dollar, cela donnerait 649 euros HT, soit 799 euros TTC. Même dans ce cas, on est loin des 874 euros prédits par TheTechOutlook.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

