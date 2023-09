iPhone 15 : les questions en suspens auxquels les fuites ne répondent pas

On sait beaucoup de choses sur l'iPhone 15, mais il reste encore quelques inconnues à plusieurs jours de la keynote d'Apple.

Comme chaque année, les fuites permettent de connaitre de nombreuses informations en avance concernant le prochain iPhone. Cette année ne fait pas exception, et on connait déjà de nombreux détails sur l’iPhone 15. Pourtant, une part d’ombre plane encore sur la nouvelle gamme de smartphones d’Apple. Des questions auxquelles seule la conférence du 12 septembre pourra probablement répondre.

Le logement de carte SIM physique va-t-il disparaitre ?

Apple aime expérimenter certaines nouveautés d’abord aux États-Unis avant de déployer un changement dans le reste du monde. Avec l’iPhone 14 lancé en 2022, Apple a décidé de ne plus proposer de logement pour carte SIM physique sur son iPhone américain. Outre-Atlantique, les utilisateurs sont obligés de passer par des solutions eSIM.

Dès lors, on peut se demander si Apple va généraliser cette pratique avec l’iPhone 15 au reste du monde. Est-ce que le modèle vendu en France va continuer de proposer une compatibilité avec les cartes SIM physiques ? L’eSIM se fait encore rare chez certains opérateurs, en particulier les MVNO.

Est-ce que l’iPhone va augmenter de prix en France ?

Le passage à l’iPhone 14 avait conduit à une forte augmentation des prix pratiqués par Apple. La marque avait choisi de facturer au client la faiblesse de l’euro face au dollar. Résultat, même l’iPhone 14 premier prix était commercialisé au-dessus de la barre des 1000 euros, une première. Cela représentait une hausse située entre +11 et +16 % selon les modèles.

Seulement voilà, cette fois, c’est aux États-Unis que se murmure la rumeur d’une hausse de prix. Outre-Atlantique, l’iPhone était resté au même prix l’an dernier. Si Apple annonce une hausse de prix pour l’iPhone 15 aux États-Unis, comment la marque va-t-elle trancher pour les prix européens ? Ces derniers mois, les prix en euros des produits Apple étaient plus légers. La marque a même baissé le prix de son MacBook Air M2. Peut-être que les deux tendances peuvent s’équilibrer pour un iPhone 15 au même prix que l’iPhone 14 il y a un an ?

Quel sera le nom de l’iPhone le plus haut de gamme ?

Depuis le lancement de l’Apple Watch Ultra, l’idée d’un iPhone Ultra fait son chemin. Cette théorie veut qu’Apple change le nom de son smartphone le plus haut de gamme pour le distinguer davantage du reste de la gamme. L’iPhone 15 Pro Max serait donc nommé plus simplement iPhone 15 Ultra. Ce changement impliquerait que dans les prochaines années, l’iPhone Ultra se distinguerait de plus en plus de l’iPhone Pro.

Puisqu’il s’agit uniquement du nom du produit, l’information n’est sans doute connue que des équipes marketing de Cupertino. Il faudra attendre la conférence pour être définitivement fixé.

Que pourra-t-on faire exactement avec le port USB-C de l’iPhone 15 ?

Le passage de l’iPhone à l’USB-C provoqué par la législation européenne est sans aucun doute le sujet le plus récurrent concernant le prochain smartphone d’Apple. Pourtant, des doutes persistent autour des choix d’Apple. Car la marque avait devant elle plusieurs stratégies possibles dans l’adoption de l’USB-C.

Si on fait le point sur les dernières rumeurs, il semblerait que l’iPhone 15 ait droit à un port USB-C USB 2.0, alors que les iPhone Pro ou Ultra pourraient profiter d’un port compatible Thunderbolt. La boite du smartphone inclurait un câble USB-C USB-C, mais limité à de l’USB 2.0 et de la charge rapide Power Delivery. Il serait tressé aux couleurs de l’iPhone. Un câble Thunderbolt 4 plus cher serait proposé en option par la marque.

Enfin, Apple profiterait du passage à l’USB-C pour augmenter la vitesse de charge de l’iPhone. Le smartphone supporterait désormais jusqu’à 35 W, c’est-à-dire peu ou prou la puissance offerte par le chargeur du MacBook Air.

Là encore, il faudra patienter jusqu’à la conférence pour en avoir le cœur net et comprendre comme Apple va annoncer cette transition historique. Pour la première fois, l’iPhone utilisera le même port de connexion et de charge que les concurrents.

