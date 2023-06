Baisse de prix pour le MacBook Air M2 2022 suite à l’annonce du modèle 15 pouces

En introduisant le MacBook Air 15 pouces, Apple donne l'occasion de faire quelques économies sur la version 13 pouces : aujourd'hui, on le trouve à 1 299 euros contre 1 499 euros au départ.

La conférence WWDC 2023 d’Apple a été riche en annonce. La marque a dévoilé un nouvel ordinateur portable, le MacBook Air 15 pouces. Un modèle qui ne change pas grandement de la version 13 pouces, puisque tous deux embarquent la puce M2. Ce nouveau laptop s’accompagne d’une bonne nouvelle, car il vient baisser le prix du MacBook Air M2 13 pouces et devient plus intéressant avec 200 euros de moins.

Le MacBook Air 13 pouces M2, c’est quoi ?

Des finitions impeccables

Puissant avec la puce M2, mais silencieux

Une machine endurante

Avec un prix de lancement très élevé à 1 499 euros, le MacBook Air 13 Pouces M2 (2022) est désormais affiché à 1 299 euros sur Amazon et aussi sur le site Boulanger.

On trouve également le modèle M1 du MacBook Air à 999 euros au lieu de 1 199 euros.

Une machine puissante

Il aura fallu attendre 2022 pour voir le MacBook Air se modernisé. Il s’inspire davantage de la version MacBook Pro, avec évidemment d’excellentes finitions et un design soigné. Ses dimensions de 304,1 x 11,3 x 215 mm et son poids de 1,24 kg le rendent léger, compact et facile à transporter.

Dans les entrailles de la machine, on trouve la puce M2, avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. L’ultrabook s’allume instantanément, les logiciels s’ouvrent rapidement, y compris avec les applications gourmandes et tourneront sans problème et dans le silence, même si la version Pro est un peu plus à l’aise dans ce dernier domaine.

Un écran et une autonomie confortable

Du côté de l’affichage, on a droit à un nouvel écran « Liquid Retina » (soit du LCD IPS) de 13,6 pouces pour une définition de 2 560 x 1 664 pixels. La dalle sera très agréable à regarder, aussi bien sous une faible luminosité qu’avec un éclairage ambiant un peu vif. Cependant, gare aux reflets du soleil, car l’écran est plutôt brillant. Quant à l’expérience utilisateur, macOS optimise admirablement bien la performance de l’ordinateur portable.

Pour tenir la cadence, dans la plupart des scénarios, il affiche une autonomie à faire pâlir la plupart des ultraportables du marché. Surtout, ce qui impressionne, c’est le rapport performance/autonomie. Il vous accompagnera des heures et sera même capable de dépasser la journée d’utilisation sans recharge si votre utilisation est moins intensive. Enfin, pour la recharge, comptez 1 à 2 heures selon la puissance du chargeur.

Plus d’informations sur notre test du MacBook Air M2 (2022) d’Apple.

Pour savoir quel PC portable correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables du moment sur Frandroid.

