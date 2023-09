Pourquoi vous devriez vraiment prendre soin de l’écran de votre montre connectée

Le site The Verge a appris que Google ne proposait aucune réparation pour l'écran de sa montre connectée. Le constructeur américain est loin d'être le seul dans ce cas-là.

Les écrans sont bien souvent le point faible de nos appareils électroniques, qu’il s’agisse des smartphones, des tablettes ou des montres connectées. Même si les constructeurs cherchent à les rendre plus résistants, notamment avec les technologies Gorilla Glass ou le verre saphir, ils sont particulièrement sensibles à des problèmes de rayures, voire de casse après un choc.

Google n’échappe pas à la règle avec sa première montre connectée, lancée il y a près d’un an, la Pixel Watch. Comme le rapporte le site américain The Verge, la firme n’a surtout prévu aucun remplacement pour les écrans rayés ou fendus de ses utilisateurs :

Pour l’instant, nous ne proposons aucune option de réparation pour la Pixel Watch. Si votre montre est endommagée, vous pouvez contacter l’équipe de support de la Pixel Watch pour voir vos options de remplacement.

Concrètement, il ne semble donc pas possible pour Google de remplacer l’écran endommagé d’une Pixel Watch, et ce alors même que la réparation semble pourtant relativement simple, comme l’a analysé le site iFixit, spécialisé dans la réparation et le démontage des appareils électroniques. Ce choix semble se faire surtout en raison du coût et du manque de pièces détachées accessibles par le constructeur afin de remplacer l’affichage de sa montre.

Un souci qui ne concerne pas que Google

Google n’est cependant pas le seul constructeur à ne pas proposer de remplacement de l’écran en cas d’affichage abîmé sur sa montre connectée. Du côté d’Apple, si le verre peut être remplacé en cas d’écran abîmé, il en coûtera au moins 359 euros pour remplacer l’écran d’une Apple Watch Series 8, soit un prix proche de celui de la montre en elle-même. Cependant, avec un contrat AppleCare+, le prix de la réparation chute alors à 65 euros.

Du côté de Samsung, aucune réparation n’est prévue non plus par le constructeur et il faudra se retourner vers des centres agréés pour réparer l’écran d’une montre Galaxy Watch.

Pour rappel, la prochaine montre connectée de Google, la Pixel Watch 2, doit être annoncée le 4 octobre prochain. On ignore cependant si la firme fera marche arrière et permettra à ses clients de remplacer l’écran de sa prochaine montre connectée.