Cette vidéo montre le Google Pixel 8 avant l’heure, mais on ne l’a pas reconnu tout de suite

Un Pixel 8 a été déballé avant sa présentation officielle par Google. L'occasion de confirmer certains points de design, mais aussi sa grande ressemblance avec le modèle précédent.

Une boite de Pixel 8, presque en tout point identique à celle des Pixel 7. Deux mains surgissent, s’en emparent et l’ouvrent. En sort le smartphone, son petit adaptateur USB-A, son câble et sa paperasse. Un unboxing comme internet en compte des milliers. Vraiment ? Sauf que le Pixel 8 n’a pas encore été dévoilé par Google.

La chaine YouTube PBKreviews a publié ce short le 1ᵉʳ octobre 2023. On y découvre donc le nouveau smartphone de Google dans sa version non pro, qui sera être dévoilé officiellement le 4 octobre 2023 lors de la conférence du géant de Mountain View.

On peut ainsi confirmer que son design semble vraiment très proche du Pixel 7, son prédécesseur. En comparant avec un modèle en notre possession, on remarque que la bulle qui abrite les deux modules photo est légèrement plus large. La bande d’aluminium au-dessus et en dessous de la bulle a l’air plus fine.

Revêtement brillant

Autre information que l’on peut tirer de cette vidéo, le coloris vert sauge du Pixel 7 Pro semble donc s’inviter sur le Pixel 8. On remarque au passage que le modèle non Pro paraît conserver un revêtement brillant et non mat, comme attendu sur les versions Pro.

Au dos, sur la boite, on distingue également que l’écran mesurera 6,2 pouces de diagonale et que la configuration de base sera de 128 Go de stockage. Le smartphone ne sera pas compatible avec la 5G mmWave a priori, ce qui n’est pas un drame puisque cette dernière n’est pas encore déployée en France.