Google Contacts : un petit changement qui rend les widgets plus jolis

Les widgets de contacts individuels de Google Contacts se mettent à jour. Alors qu'ils intégraient déjà Material You, Google va plus loin dans sa proposition.

Depuis quelques années, Google intègre son design Material You partout, dans toutes ses applications, dans tous ses services. Les widgets de contacts de son application en profitaient déjà et se mettent à jour.

Les contacts sont plus arrondis : Contacts passe du rectangle Ă la pilule

C’est 9to5Google qui rapporte cette modification des widgets de contacts dans la version 4.17 de Google Contacts. La version 1 x1 ne change pas et reste toujours la photo du contact dans un cercle, de mĂŞme pour le 2 x 2.

Ce sont surtout les widgets en 3 x 1, 4 x 1 et 5 x 1 qui changent. Ils abandonnent la forme rectangulaire aux angles arrondis pour une forme de pilule. Cette mĂŞme pilule qu’on retrouve dans le bloc photo des Pixel 8 et 8 Pro, mais Ă©galement plus gĂ©nĂ©ralement dans tout Material You. Ă€ chaque fois, la photo de contact est insĂ©rĂ©e sur la gauche dans un cercle et sur la droite, on trouve un bouton d’appel et un bouton pour envoyer un message. Pour les versions 4 x 1 et 5 x 1, on a mĂŞme droit Ă l’affichage du nom du contact.

Google Contacts met en avant les photos de vos proches

Jusqu’Ă prĂ©sent, les widgets affichaient une bulle de contact avec un bouton d’appel et un bouton pour les messages très Ă©loignĂ©s l’un de l’autre. Google Contacts passe Ă une disposition plus classique avec les widgets en 2 x 3, 3 x 3 et 5 x 5. Ă€ chaque fois, la photo de contact prend toute la place.

Les raccourcis pour l’appel et les messages sont tous deux rangĂ©s dans un coin du widget, tout proches l’un de l’autre.

C’est au niveau des boutons ou de la pilule que les couleurs sont personnalisĂ©es, avec celle du fond des boutons ainsi que la couleur des icĂ´nes. Elles peuvent utiliser Monet, la fonction permettant d’adapter les couleurs de l’interface en fonction de celle de son fond d’Ă©cran.

Pour nous suivre, nous vous invitons à  télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.