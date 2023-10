Google Pixels 8 et 8 Pro : une qualité d’affichage qui tranche avec des performances en demi-teinte

Si les Pixel 8 et 8 Pro de Google ne marquent pas de points décisifs en termes de performances globales, ils se positionnent indéniablement sur le podium des prouesses visuelles.

Les nouveaux venus dans la famille Google, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, ont fait l’objet de tests sur Frandroid. Les résultats de nos tests montrent que ces deux appareils ne brillent malheureusement pas pour leurs performances. Ils se trouvent, en effet, un cran en dessous des performances offertes par les puces Qualcomm Snapdragon et les séries A d’Apple. Cette déception aurait pu être tempérée si les prix avaient été en corrélation avec ces performances modérées. Toutefois, avec l’augmentation des tarifs, la comparaison avec les leaders du marché devient inévitable, et les Pixels 8 et 8 Pro semblent faire pâle figure sur ce point.

L’écran, une prouesse technologique

Heureusement, tout n’est pas sombre dans ce tableau. La qualité de l’affichage des Pixels 8 et 8 Pro est, selon DXOMARK, supérieure à celle de leurs concurrents directs, à savoir le Samsung Galaxy Z Fold 5 et l’Apple iPhone 15 Pro Max, occupant ainsi fièrement les deux premières places du classement. Pour rappel, c’est Samsung Display qui a fourni ces dalles OLED.

Le Pixel 8 se distingue notamment par sa lisibilité en plein soleil, un facteur important pour de nombreux utilisateurs. Il est doté d’une luminosité impressionnante et performante même avec une utilisation intensive de zones blanches sur l’écran. Par comparaison, la luminosité maximale du Pixel 8 Pro atteint 2 100 nits. Bien que l’iPhone 15 Pro Max propose sur le papier une luminosité légèrement supérieure, cette dernière chute de près de 50 % en cas d’affichage d’un site web sur fond blanc, contrairement au Pixel 8 Pro où la baisse est de 20 %.

Le Pixel 8, bien qu’offrant une luminosité maximale inférieure, maintient une robustesse notable dans les conditions de forte luminosité, ne baissant que de 7 % à 1 500 nits dans les grandes zones blanches, se démarquant nettement des 900 nits de l’iPhone 15 dans les mêmes conditions. Outre la luminosité, DXOMARK félicite également ces modèles pour leur reproduction des couleurs et la représentation quasi-parfaite des mouvements dans les vidéos et jeux vidéo, soulignant une réactivité et une fiabilité élevées de l’écran tactile et une précision dans l’affichage des vidéos HDR10.

Quelques ombres au tableau

Cependant, malgré ces points lumineux, certains aspects de l’affichage des Pixels 8 et 8 Pro n’échappent pas aux critiques. DXOMARK pointe notamment un manque de lissage des bords lors de l’affichage de jeux vidéo et un manque de détails dans les zones sombres lors de l’affichage de contenus HDR. De plus, l’écran tactile peut parfois enregistrer des touches accidentelles lorsque le smartphone est tenu d’une seule main, ce qui pourrait être une source d’irritation pour les utilisateurs.

Sur le modèle Pixel 8, un autre point faible se dévoile : une teinte rose est perceptible lorsqu’une source de lumière vive éclaire l’écran sous un certain angle, une faiblesse qui pourrait s’avérer gênante dans certaines conditions d’utilisation.

Bref, bien que les Pixel 8 et 8 Pro de Google ne soient pas à la hauteur en matière de performances quand on les compare aux ténors du secteur, ils excellent indéniablement dans la qualité de leur affichage, se positionnant même en leaders sur certains aspects.