Face Unlock sur le Pixel 8 Pro serait encore loin derrière Face ID d’Apple

Sur Reddit, les premiers utilisateurs du Google Pixel 8 Pro se plaignent de la prestation assez piteuse de Face Unlock. La technologie de reconnaissance faciale de Google serait, en l'état, nettement moins sécurisée que promis.

Dévoilés début octobre, les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro profitent l’un comme l’autre d’une reconnaissance faciale mise à jour, censée être à la fois plus performante et plus sécurisée que par le passé. Ça, c’est en tout cas sur le papier, car dans la pratique, cette version améliorée de Face Unlock semble beaucoup moins efficace que ce qu’a promis Google durant l’annonce de ces deux nouveaux flagships.

Comme le rappelle WCCFTech, la firme a notamment affirmé que le dispositif répondrait désormais au système biométrique Android le plus perfectionné, de classe 3. Une particularité qui permet théoriquement au Pixel 8 et 8 Pro de procéder à des paiements sans contact de manière aussi sécurisée que ce que permet Face ID sur iPhone. Mais dans les faits, on en serait en fait très loin.

Votre Pixel 8 Pro ouvert aux quatre vents ?

Sur Reddit, un utilisateur explique notamment avoir configuré son Pixel 8 Pro et avoir remarqué qu’assez rapidement, son frère était capable de déverrouiller l’appareil avec son propre visage. En clair, Face Unlock ouvrait les portes du Pixel 8 Pro à quelqu’un d’autre que le véritable propriétaire de l’appareil, sur la base d’une simple ressemblance physique… et ce à chaque essai réalisé par les deux frères. Plus déroutant encore, cet utilisateur de Reddit explique avoir tenté la même expérience sur un Pixel 7 Pro, et cette fois, Face Unlock refusait de déverrouiller l’appareil après avoir scanné le visage de son frère.

En d’autres termes, le Pixel 7 Pro semble plus sécurisé que son successeur. L’utilisateur qui témoigne sur Reddit explique, par ailleurs, que lui et son frère ne sont pas jumeaux, et qu’en dépit d’un air de famille, leur ressemblance n’est pas suffisante pour justifier un pareil échec de Face Unlock.

Notons que Google utilise du logiciel pour mener à bien la reconnaissance faciale sur ses Pixel 8 et 8 Pro, et ce, en lieu et place d’un dispositif matériel dédié. Comprenez par là que la firme devrait donc être en mesure de déployer un correctif pour régler ce problème. Reste à savoir quand. Compte tenu de l’énorme problème de sécurité qu’implique cette défaillance de Face Unlock, on peut raisonnablement espérer une mise à jour rapide.

Il est en effet dans l’intérêt de Google d’éviter toute mauvaise presse autour de cette fonctionnalité en pleine période de lancement pour les deux appareils. Dans l’entre-temps, si vous avez d’ores et déjà un Pixel 8 ou 8 Pro en main, il est plus que conseillé d’utiliser plutôt le lecteur d’empreintes digitales.