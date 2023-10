Avec les Pixel 8, payer devient aussi facile que sur l’iPhone

Jusque-là réservée au déverrouillage du smartphone, la fonction Face Unlock du Pixel 8 vous permettra désormais de valider vos paiements sans contact.

Les Google Pixel 8 et 8 Pro vont accueillir une mise à jour bienvenue de la fonction Face Unlock. Si cette fonctionnalité ne permettait jusqu’alors que de déverrouiller votre téléphone, elle peut désormais être utilisée pour des autorisations bancaires ou des autorisations de connexion à des applications sensibles. Et ce, grâce au machine learning.

Payer avec Face Unlock sur un Pixel 8

Ce fut une des critiques du Pixel 7 à sa sortie : l’impossibilité d’utiliser Face Unlock pour payer avec Google Pay ou se connecter à son compte bancaire. Contrairement à Apple qui intègre désormais plusieurs capteurs pour créer une image en trois dimensions de votre visage dans le cadre de Face ID, Google n’intègre pas ce type de matériel dans sa caméra frontale.

Mais grâce aux progrès du Tensor G3 et des algorithmes de machine learning de la firme, Face Unlock peut dorénavant servir à valider des opérations bancaires, payer en NFC ou se connecter de manière sécurisée à n’importe quelle application. Cela permet ainsi à la fonctionnalité de passer de la certification biométrique Android de classe 1 (la plus basse) à la classe 3, la plus sûre.

Reste maintenant à savoir si des progrès ont été faits en la matière. Le Face Unlock du Pixel 7 n’a pas convaincu lors de son implémentation, beaucoup regrettant la caméra 3D du Pixel 4 bien plus précise. Mais gageons que Google a revu sa copie cette année si on en croit cette mise à jour. On tâchera bien sûr de vérifier la chose une fois le smartphone entre nos mains.