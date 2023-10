Ce projet que Google aurait enterré pourrait ressusciter tel un phénix pour concurrencer Apple

On croyait le Project Iris en suspens, il serait en fait toujours d’actualité pour Google. De nouveaux éléments dénichés par 9to5Google tendent à montrer qu’un casque de réalité mixte serait bien en développement, et ce afin de concurrencer le Vision Pro d'Apple.

Avez-vous déjà entendu parler du Project Iris ? Il s’agit d’un projet articulé autour d’un casque de réalité mixte signe Google, et dont les premiers échos remontent tout de même à janvier 2022. Pendant plus d’un an, peu d’éléments à son sujet ont fuité, jusqu’à ce que Business Insider le remette sur la table en juin 2023.

Iris a été (re)vu

Selon le média, Google aurait mis en pause le fameux Project Iris, pour mieux concentrer ses efforts sur le développement d’une nouvelle plateforme logicielle, baptisée en interne « Betty ». Sauf que des nouveaux éléments dénichés par 9to5Google dans la dernière bêta de l’application Google tendent à penser le contraire.

La mention « iris » est explicitement écrite, aux côtés d’usages plus précis. Par exemple, il ne serait pas nécessaire de dire « Hey Google » pour accéder à l’assistant vocal. En lieu et place, il suffirait d’appuyer longuement sur votre tempe droite, explique 9to5Google, qui assure que ce geste ne fait absolument pas référence aux Sony LinkBuds, qui proposent aussi cette fonction.

L’Assistant au cœur de l’expérience

Amené à concurrencer le Vision Pro d’Apple, ce casque permettrait en outre d’appeler des amis ou encore de régler des minuteurs, peut-on lire. L’assistant vocal de Google devrait vraisemblablement être au cœur de l’expérience. Bref, 9to5Google apporte des détails intéressants sur les tenants et les aboutissants de ce projet, même si de nombreuses zones d’ombre persistent.

Il n’empêche, tâchons de ne pas nous emballer trop rapidement. Nombreux ont été les projets Google à définitivement être tués l’œuf, voire à être abandonnés post lancement. Ces « preuves » apportées par le média américain nourrissent en tout cas l’espoir de voir un jour débarquer un appareil de réalité mixte abouti et avancé signé Google.