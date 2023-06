L’Android de la réalité mixte : une bataille d’OS se prépare entre Apple et Google

La réalité mixte (VR/AR) est sur le point de connaître une intensification de la concurrence, avec l'arrivée du casque Vision Pro d'Apple et de son OS dédié, visionOS. En réponse, Google semble se concentrer sur une nouvelle plateforme logicielle, nommée « Betty », qui ressemblerait à un Android dédié à la réalité mixte.

L’industrie de la réalité mixte (VR/AR) est sur le point d’entrer dans une nouvelle ère de concurrence et de créativité, avec la présentation par Apple de son casque Vision Pro et l’annonce du système d’exploitation dédié, visionOS. Alors que Google semble, de son côté, préparer sa contre-offensive avec le mystérieux Project Iris.

La concurrence à Apple s’organise

Avec le Vision Pro, Apple n’a pas seulement dévoilé un nouveau casque de réalité mixte mais a également levé le voile sur visionOS. Ce dernier propose une panoplie de fonctionnalités dédiées à cette technologie et offre aux développeurs des outils pour créer des applications optimisées pour ce nouvel environnement.

Et Google dans tout ça ? Après l’échec des Google Glass et la mise à l’écart des projets Google Cardboard et Google Daydream, la firme de Mountain View a choisi de faire l’acquisition de North, le fabricant canadien de lunettes de réalité augmentée. Et selon une récente publication de Business Insider, Google travaillerait secrètement sur le Project Iris, un nouveau projet de lunettes de réalité mixte.

Les premières rumeurs autour de ce Project Iris datent du début de l’année 2022. Les descriptions faisaient écho à des lunettes ressemblant à des lunettes de ski, équipées d’un système de caméra permettant de superposer des graphiques numériques sur le monde réel, une fonctionnalité similaire à celle proposée par le Vision Pro d’Apple. À la tête de ce projet, on retrouve Clay Bavor, l’un des pionniers du développement de Google Cardboard et Google Daydream.

Cependant, ce fameux Project Iris serait désormais en suspens. Selon les informations divulguées par Business Insider, Google aurait choisi de concentrer ses efforts sur le développement d’une nouvelle plateforme logicielle, baptisée en interne « Betty ». Présentée comme une microplateforme XR, cette nouvelle solution aurait pour ambition de s’inscrire dans la même veine qu’Android, en étant proposée sous licence à d’autres fabricants.

Si peu de détails sont actuellement disponibles au sujet de Betty, son existence serait le signe d’une volonté de Google de prendre une position dominante sur le marché de la réalité mixte, en offrant une plateforme propriétaire utilisée par les principaux fabricants de matériel.

Bien que l’avenir de la réalité mixte soit encore incertain, il semble que Google soit prêt à prendre des risques pour ne pas laisser échapper cette opportunité, quelles que soient les chances de réussite. Les concurrents d’Apple, y compris Samsung, doivent répondre avec un rival au système d’exploitation d’Apple. Une plateforme basée sur Android et que les constructeurs pourraient adapter à leur guise semble être la réponse la plus plausible. Et cela donne envie.

La bataille Android vs iOS pourrait donc se transposer dans le domaine de la réalité mixte.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.