Gmail est enfin optimisé pour smartphones pliants avec cette mise à jour

Google continue d'optimiser ses applications pour les smartphones pliants et tablettes sous Android. Avec cette mise à jour, Gmail profite enfin d'un volet de lecture pour les liens et pièces jointes.

Les smartphones pliants, et par extension les tablettes, tournant sur Android ne proposent pas une expérience logicielle encore parfaite. Mais alors que des modèles voient le jour régulièrement chez Samsung, Honor et récemment OnePlus avec le Open, les développeurs se doivent d’adapter leurs applications à ce nouveau format.

C’est le cas avec une série de mises à jour de la part de Google et d’autres développeurs qui rendent enfin des applications comme Gmail, Google Docs et même Evernote plus facile à utiliser sur smartphones pliants.

La vue splittée arrive enfin sur Gmail

L’application Gmail affiche désormais les liens et documents en pièce jointe dans une nouvelle colonne sur la droite, et non en plein écran comme c’était le cas jusqu’à maintenant. Ce nouveau volet de visualisation fonctionne aussi avec les applications externes, dans le cas où vous cliquez sur un lien YouTube ou Google Docs au sein d’un mail.

Vous pouvez aussi désormais régler la largeur de chaque colonne via le séparateur au milieu de l’écran, pour laisser plus de place à la fenêtre Gmail ou à celle de votre navigateur. Google continue ainsi d’améliorer l’expérience multitâche offerte par les smartphones pliants.

D’autres mises à jour concernent les applications Google Docs, Evernote ou encore Zoom, qui bénéficient désormais, elles aussi, d’une expérience optimisée pour ce type d’appareil.