Pixel Watch : Google pourrait reprendre cette fonction de Samsung pour ses montres connectées

Google a obtenu un brevet protégeant une fonction de défilement dans l'interface d'une montre connectée grâce à des contrôles tactiles. Une fonction qui n'est pas sans rappeler ce que propose Samsung sur ses propres Galaxy Watch.

Pour naviguer dans l’interface d’une montre connectée, on peut bien évidemment utiliser l’écran tactile, mais les constructeurs proposent de plus en plus d’interfaces mécaniques, qu’il s’agisse de lunettes rotatives, autour de l’écran, ou de couronnes digitales.

Si Google propose déjà une couronne sur le côté de ses Pixel Watch et Pixel Watch 2, le constructeur pourrait cependant aller plus loin pour de futurs modèles. Comme l’a repéré le site Wearable, la firme de Mountain View a en effet breveté une navigation gestuelle pour montre connectée. L’idée derrière cette technologie serait ainsi d’intégrer différents capteurs autour de l’écran de la montre afin d’interagir avec les contrôles de la musique, les appareils domotiques ou la vue de la fréquence cardiaque :

Les capteurs, qui pourraient être intégrés à une future version de la Google Pixel Watch, répondraient à un appui long, un tapotement, une pression ou un glissement et auraient des utilisations spécifiques en fonction des applications.

Sur une illustration présente dans le brevet, on peut ainsi découvrir un exemple d’utilisation de cette technologie avec un utilisateur qui fait le tour de l’écran avec son doigt pour changer de piste musicale. Concrètement, pour faire fonctionner ce système, Google n’aurait besoin que d’intégrer plusieurs capteurs tactiles sur le contour de sa montre.

Un défilement virtuel pour une montre moins fragile

On peut cependant se demander quel intérêt aurait une Pixel Watch à embarquer ce type de navigation alors même que la montre profite déjà d’une couronne rotative qui peut permettre de lancer le défilement depuis la montre. Pour Google, cette fonctionnalité répondrait à un besoin en termes de fragilité potentielle de la montre :

« Les boutons rotatifs sont utilisés pour faire défiler les écrans de nombreuses montres aujourd’hui, et sont plutôt efficaces. Cependant, ils requièrent une structure mécanique plutôt complexe avec des éléments mobiles. Ils demandent une résistance à l’eau plus complexe. Certains utilisateurs peuvent préférer retirer la couronne, pour des raisons notamment esthétiques », indique le brevet.

Ce type d’usage n’est d’ailleurs pas sans rappeler le retour haptique proposé par Samsung sur ses Galaxy Watch standard, sans lunette autour de l’écran, comme la Samsung Galaxy Watch 6. Sur ces modèles, Samsung propose un système de défilement où l’utilisateur peut notamment passer d’une carte à une autre simplement en passant son doigt sur les contours de l’écran.

Pour l’heure, il ne s’agit encore que d’un brevet obtenu par Google. Rien n’indique donc que le constructeur ira jusqu’au bout de son idée et la développera dans une montre connectée commercialisée auprès du grand public. Néanmoins, cela signifie que la firme a au moins eu cette idée et qu’elle pourrait être envisagée pour de futures Pixel Watch.