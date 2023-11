Google Chrome : comment l’IA va naturellement vous aider à mieux vous organiser

Google est en train de tester une nouvelle fonctionnalité pour organiser automatiquement ses onglets Chrome dans des groupes grâce à l'IA.

Rester organisé sur Chrome n’est pas toujours une mince affaire. Au fur et à mesure des liens cliqués, on peut vite se retrouver avec des dizaines d’onglets ouvert pouvant nous faire perdre le fil de notre recherche.

Google a introduit il y a plus de deux ans une fonctionnalité pour regrouper manuellement ses onglets dans des groupes. Récemment, c’est une option « Organiser les onglets » qui s’est invitée dans les préversions du navigateur. Cette dernière semble toujours en cours de développement et, si on en croit ses dernières versions, celle-ci fonctionnerait grâce à l’IA.

Organiser ses onglets Chrome avec l’IA de Google

Comme toujours, l’information nous vient d’un expert fouineur bien connu, Leopeva64 sur X (Twitter). Ce dernier a suivi les évolutions de la fonctionnalité « Organiser les onglets » depuis qu’elle est apparue dans les versions Canary de Chromium.

Dans la démonstration de Leopeva64, l’option est présente à la fois dans le menu contextuel d’un onglet (clic droit), mais aussi dans le menu global de Chrome. Si elle regroupait jusqu’à maintenant les onglets automatiquement, il semblerait que l’utilisateur ait plus de contrôle sur le résultat final.

via @Leopeva64 sur X (Twitter) via @Leopeva64 sur X (Twitter)

Une fois l’option sélectionnée, un menu s’affiche désormais pour suggérer à l’utilisateur un regroupement d’onglets, basé sur le contenu et le nom des pages web, ainsi qu’un nom à apposer à ce groupe.

Visiblement, tout ce processus se base sur l’IA de Google (sans aucun doute Bard) si on en croit cette dernière itération. L’animation de chargement de l’option est semblable à celle déjà présente dans les résultats de recherche proposés par Google Bard, et l’option est à activer dans un menu caché à l’adresse chrome://settings/ai.

Comme l’évoque Android Police, il semblerait que Google ait changé son approche sur cette fonctionnalité, qui ne devait probablement pas exploiter l’IA à l’origine. Mais les récents progrès de Google en la matière l’ont sans doute fait changer de cap.

On ne sait toujours pas quand arrivera cette nouvelle option, ni si elle débarquera sur Android, mais elle pourrait s’avérer bien utile !