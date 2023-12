Google Pixie AI : quel est ce mystérieux nouvel assistant en préparation

Gemini n'est pas la seule arme de Google pour répliquer face à ses concurrents dans l'IA. La firme prépare aussi Pixie AI, un nouvel assistant pour contrer Samsung.

L’intelligence artificielle va être le prochain terrain pour le combat entre les différents fabricants de smartphones. Samsung va déjà miser dessus avec Galaxy AI sur le Galaxy S24. De son côté, Google a commencé la promotion de Gemini nano pour intégrer de l’IA moderne sur ses Pixel. La marque ne devrait pas s’arrêter là et serait au travail sur Pixie AI.

Un assistant nouvelle génération

C’est le média The Information qui dévoile cette stratégie. L’assistant Pixie serait une toute nouvelle application basée sur Gemini et intégrée aux smartphones Google Pixel. À la manière de Google Assistant ou de feu Google Now, la firme piocherait dans vos données sur Gmail, Google Maps et ses autres produits pour vous aiguiller au mieux.

En d’autres termes, ce serait une version sur mesure de Google Assistant boostée par les progrès de l’IA démontrés par GPT (ChatGPT) et Gemini. Comme dans la démo truquée de Gemini, Google aimerait proposer de la recherche multimodale. C’est-à-dire la possibilité d’associer des photos avec des requêtes à la voix et d’autres critères. Le média mentionne l’exemple suivant : « suggérer l’itinéraire vers le magasin le plus proche où une personne peut acheter un produit qu’elle a photographié ».

Encore un nouveau produit Google

L’assistant Pixie AI serait prévu pour le lancement des Google Pixel 9 et Pixel 9 Pro, c’est-à-dire à la fin de l’année 2024.

Dans la plus pure tradition Google, Pixie AI prendrait la forme d’une nouvelle application, différente du Google Assistant que l’on connait aujourd’hui, et du Google Assistant fusionné avec Google Bard déjà présenté par la firme.