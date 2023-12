Vous ouvrez bien trop d’onglets ? Google Chrome va vous aider à naviguer plus efficacement

Google a annoncé plusieurs nouveautés pour son navigateur Chrome permettant de mieux gérer l'ouverture de nombreux onglets.

C’est une grosse vague de nouveautés qu’a annonce Google ce jeudi pour son navigateur Chrome sur PC. L’éditeur a en effet présenté trois nouvelles fonctionnalités pour permettre aux internautes de naviguer non seulement avec davantage de sécurité, mais également dans un plus grand confort.

Outre la nouvelle fonction de vérification de sécurité, Chrome propose désormais deux nouvelles fonctionnalités liées à la fois aux performances des onglets, mais également à l’enregistrement de groupes d’onglets.

La nouvelle gestion de la performance des onglets vient en fait d’une fonctionnalité déjà déployée durant l’année sur Google Chrome, avec le mode « économiseur de mémoire ». Celui-ci, activé par défaut, va passer tous les onglets qui n’ont pas été ouverts depuis un moment en tâche de fond. Le navigateur va alors les vider de sa mémoire afin d’économiser la RAM de votre ordinateur et éviter que cet onglet ne consomme trop. Il se rechargera alors uniquement lorsque vous repasserez à nouveau sur cet onglet. Désormais, Google va un peu plus loin avec cette fonctionnalité en affichant, directement au niveau de la fenêtre de survol de l’onglet, la mémoire vive qu’il utilise sur votre ordinateur : « Nous avons récemment ajouté plus de détails sur l’utilisation de la mémoire par vos onglets lorsque vous les survolez en mode sauvegarde de mémoire, y compris la potentielle mémoire sauvegardée lorsqu’ils deviennent inactifs ».

En outre, il est désormais plus simple pour les utilisateurs de configurer certains sites dont ils aimeraient que les onglets restent actifs en toute circonstance. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans les paramètres de Google Chrome, puis dans la section performances.

Une nouvelle fonction pour mieux gérer les groupes d’onglets

Toujours concernant la gestion de nombreux onglets, Google a également ajouté une autre nouveauté pour son navigateur Chrome. Avec les groupes d’onglets sauvegardés, il sera désormais possible de créer des groupes d’onglets, puis de les sauver pour y revenir plus tard. Jusqu’à présent, il était déjà possible de créer des groupes d’onglets, pour mieux s’organiser dans sa navigation, mais ces groupes étaient alors automatiquement supprimés une fois le navigateur fermé. Désormais, vous pourrez donc les conserver pour ouvrir à nouveau ce groupe plus facilement si vous devez éteindre votre ordinateur en urgence.

Ces deux nouveautés arriveront dans les prochaines semaines sur Gooogle Chrome.