Comment Chrome veut arrêter d’être un gouffre à mémoire vive

Un nouveau mode est apparu dans la version Canary de Chrome -- version permettant de tester en avant-première les nouvelles fonctionnalités du navigateur de Google. Il s'agit d'un économiseur de mémoire vive qui rend inactifs les onglets que vous n'avez pas utilisés depuis un certain temps.

Chrome, le navigateur web de Google, se traîne depuis longtemps la réputation d’un logiciel qui demande beaucoup de mémoire vive pour fonctionner correctement. Pour optimiser la mémoire vive utilisée par le navigateur, Google met en place un nouveau mode d’économie sur Chrome Canary, sa version alpha destinée aux développeurs qui comprend les futures nouveautés.

C’est un utilisateur de Reddit du nom de Leopeva64-2 qui a, au début du mois, repéré deux nouveaux modes sur la page des paramètres de performances de Chrome Canary (chrome://settings/performance).

Chrome va plus loin dans l’optimisation des onglets

Il y a d’abord un mode « Memory Saver », ou « Économie de mémoire », qui indique que, lorsqu’il est activé, « Chrome libère la mémoire des onglets inactifs. Les onglets actifs et les autres applications disposent ainsi de plus de ressources informatiques et Chrome reste rapide. Vos onglets inactifs redeviennent automatiquement actifs lorsque vous y revenez ».

On peut également ajouter des sites à une liste, qui fera que ces derniers resteront toujours actifs. Cela peut être pratique si vous écoutez une vidéo sur YouTube en arrière-plan ou que vous utilisez une messagerie instantanée. Ce mode vient avec une icône qui s’affichera sur les onglets sur lesquels vous revenez après un certain temps et qui auront été désactivés par ce mode. En cliquant dessus, une fenêtre contextuelle s’ouvre et indique la quantité de mémoire vive économisée durant cette période d’inactivité.

Le navigateur sera plus économe en énergie

L’autre mode découvert est un « Energy Saver », ou « Économiseur d’énergie » en français, qui indique que lorsqu’il est activé, « Chrome économise l’énergie de la batterie en limitant l’activité en arrière-plan et les effets visuels, tels que le défilement fluide et la fréquence des images vidéo ».

Ces deux améliorations n’apparaissent pour le moment que sur la version Canary de Chrome, mais on peut espérer qu’elles arrivent sur une version officielle du navigateur. Ces modes seront utiles pour les ordinateurs qui datent ou les Chromebook qui sont souvent limités en RAM. En juillet dernier, on apprenait d’ailleurs que Chrome travaillait sur un mode similaire qui optimisait les onglets en arrière-plan pour justement réduire l’utilisation du CPU.

