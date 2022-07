Chrome va améliorer l’autonomie des ordinateurs portables avec une simple mise à jour

Google teste une nouvelle fonction qui pourrait permettre à son navigateur Chrome de consommer moins de batterie. Pour cela, les développeurs limiteraient les performances des pages en arrière-plan.

Google travaille continuellement à l’amélioration de son navigateur web Chrome. L’une de ses plus grandes missions est d’optimiser les performances demandées par le navigateur afin d’augmenter l’autonomie des ordinateurs et smartphones sur lesquels il est utilisé. Depuis plusieurs années, l’un des grands combats est la gestion des onglets en arrière-plan, qui sont assez énergivores. Un nouveau réglage a été repéré dans une des dernières mises à jour de Chrome, qui permettrait de réduire l’utilisation de la batterie.

Restreindre le chargement de JavaScript en arrière-plan

C’est About Chromebooks qui a remarqué une modification dans la mise à jour du système d’exploitation des Chromebook Chrome OS 105. Il s’agit en fait d’un nouveau réglage baptisé « quick intensive throlling », littéralement « étranglement intensif rapide ». Alors non, votre ordinateur ne va pas vous attaquer à la manière d’un ninja, mais ce paramètre pourrait augmenter légèrement l’autonomie de votre ordinateur portable lorsque vous naviguez sur Internet avec Chrome. Il s’applique à tous les appareils qui utilisent Google Chrome, à savoir Windows, macOS et Linux également.

Cette fonctionnalité va empêcher les pages en arrière-plan de consommer trop de batterie. Elle stoppe le chargement d’éléments JavaScript après dix secondes d’inactivité, alors qu’auparavant cet arrêt s’effectuait au bout de cinq minutes. Google écrit que « cela devrait permettre de prolonger l’autonomie de la batterie. Une expérience sur les canaux Canary et Dev n’a révélé aucune régression de nos mesures de guidages et il y a des améliorations significatives (~10%) du temps CPU lorsque tous les onglets sont cachés et silencieux ».

Pour la plupart des utilisateurs, cela ne devrait pas changer grand-chose. Mais pour ceux qui ont tendance à ouvrir de nombreux onglets, ce paramètre pourrait avoir un impact notable sur l’autonomie de leur appareil. Aussi, l’économie serait surtout manifeste si les pages concernées utilisent beaucoup de JavaScript.

Comme le note 9to5Google, « cette modification n’apparaît pour l’instant que dans le canal Dev, il faudra donc attendre un certain temps avant qu’elle ne s’étende à tout le monde dans le canal Stable ».

