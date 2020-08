Bonne nouvelle : Google Chrome sera moins énergivore sur vos ordinateurs et smartphones

Par le biais d’une mise à jour actuellement testée en bêta, le navigateur Chrome devrait modifier sa gestion des onglets en arrière-plan. Une nouveauté moins énergivore pour nos appareils concernés.

L’heure est aux changements du côté de Google Chrome : le moteur de recherche le plus populaire et utilisé de la planète a fait l’objet d’un communiqué de presse dans lequel sont présentées les futures nouveautés à venir. La meilleure gestion des groupes d’onglets, tout comme de nouvelles fonctionnalités relatives aux fichiers PDF, font par exemple partie de la mise à jour prochainement déployée.

10 % plus rapide

Le navigateur web ne s’arrête pas en si bon chemin, et bénéficie de plusieurs autres optimisations détaillées dans un autre document. À commencer par une vitesse de chargement plus rapide, à hauteur de 10 %, grâce à une optimisation des compilateurs : c’est ce que l’on appelle la « Profile Guided Optimization », indique le groupe américain.

Mais surtout, Chrome devrait être moins gourmand en énergie qu’auparavant. Comment ? En allouant les ressources des onglets inactifs en arrière-plan aux onglets utilisés par les internautes. Cette optimisation débarquera dans un premier temps en bêta, et devrait améliorer la durée de vie des batteries de nos appareils électroniques, assure la marque californienne.

Cette astucieuse idée avait déjà été évoquée dans les colonnes de Frandroid : à l’époque, WindowsClub avait repéré des tests en la matière effectués par la firme de Mountain View. Les résultats trouvés par ce dernier laissaient d’ailleurs présager une amélioration de la batterie de 28 % pour certains ordinateurs portables, soit deux heures supplémentaires. D’autres essais tablaient sur augmentation de l’autonomie de 13 % (36 minutes).

Vers une suppression des onglets inactifs ?

Selon TechRadar, Chrome sur Android devrait même pousser le concept encore plus loin : le moteur pourrait à l’avenir supprimer les onglets inactifs en arrière-plan après un certain laps de temps. Définir manuellement l’échéance avant suppression devrait logiquement être possible, bien qu’aucune information à ce sujet n’ait été communiquée, indique le média.