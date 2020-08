Google Chrome s’enrichit de nouvelles fonctions pour les onglets et les PDF

Google a annoncé une multitude de nouvelles fonctionnalités pour son navigateur Chrome, allant de la gestion des groupes d'onglets à l'édition de PDF en passant par la génération de QR Codes ou l'aperçu des onglets.

Ce mardi, Google a annoncé nombre de nouvelles fonctionnalités qui viennent enrichir son navigateur Internet, Google Chrome. L’éditeur a notamment mis le paquet sur un sujet bien précis, l’organisation des onglets.

En mai dernier, Google annonçait ainsi l’arrivée des groupes d’onglets sur Chrome. Une fonctionnalité jusqu’à présent disponible uniquement sur la version bêta du navigateur. Désormais, cette fonctionnalité est rendue encore plus pratique. En effet, comme l’annonce Google dans un billet de blog, il devient plus simple de gérer ces groupes d’onglets : « Désormais, vous pouvez réduire et étendre vos groupes d’onglets pour qu’il soit plus simple de voir ceux auxquels vous souhaitez accéder ».

Toujours concernant les onglets, leur gestion par le mode tablette de Google Chrome a également été revue. En tapant sur l’icône du nombre d’onglets, les utilisateurs ne passeront pas à une vue présentant l’ensemble des pages ouvertes, mais les aperçus d’onglets s’afficheront au-dessus de la page actuellement en lecture. Cette fonctionnalité arrivera d’abord sur les Chromebooks. Sur la version Android de Chrome pour smartphone, il sera également plus simple de retrouver un onglet, simplement en tapant son nom ou son adresse dans la barre d’adresse. L’interface vous préviendra alors que l’onglet est ouvert et vous pourrez vous y rendre directement sans avoir à en ouvrir de nouveau. Par ailleurs, Google en profite pour présenter davantage le mode aperçu des onglets, qui s’affiche en dessous de chacun lorsqu’on les survole avec le curseur : « C’est pratique lorsque vous avez de nombreux onglets qui se ressemblent ».

L’édition de PDF et la génération de QR Code dans Chrome

En dehors de la gestion des onglets, deux autres fonctionnalités ont été présentées par Google. La première concerne la gestion des PDF. Il sera désormais possible de remplir ce type de fichier — pour des formulaires par exemple — directement dans Google Chrome, mais également de sauvegarder les changements. Plus besoin donc de passer par un éditeur de fichiers PDF, Chrome proposant non seulement l’aperçu, mais également l’édition de ces documents. L’autre fonction concerne cette fois les QR Code. Google annonce en effet la possibilité de partager plus simplement un site Internet, notamment grâce à l’édition de QR Code. « Vous pouvez également imprimer la page ou générer un QR Code pour le scanner ou le télécharger. Ce nouveau QR Code arrive également sur Chrome pour PC et pourra être utilisé grâce à une nouvelle icône QR dans la barre d’adresse de Chrome », indique Google.

Ces nouvelles fonctionnalités arriveront progressivement dans les prochains mois, d’abord dans la version bêta de Google Chrome, puis en version finale. « Nous priorisons la stabilité de Chrome, donc ces fonctions prennent parfois du temps à être déployées pour chaque navigateur », explique Google.