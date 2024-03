Google bloque cette fonction cruciale sur les smartphones Android « rootés »

Google a mis en place une restriction sur les smartphones Android « rootés » les empêchant désormais de recevoir correctement les messages RCS. Il existe néanmoins une solution pour les utilisateurs concernés.

Loin d’être aussi populaire qu’il y a une dizaine d’année le « rootage » d’un smartphone Android présente désormais un inconvénient supplémentaire… et il provient directement de Google. Outre le blocage de Google Pay sur les mobiles « rootés » (pour des raisons de sécurité assez évidentes, le test de l’API Play Integrity échoue sur ces appareils), et des fonctionnalités bancaires, on apprend que la réception des messages au format RCS est désormais restreinte elle aussi. Du moins en bonne partie.

De nombreux utilisateurs de smartphones Android « rootés » (ou ayant été débridés à l’aide d’un bootloader) signalent en effet sur Reddit l’impossibilité de recevoir ou d’envoyer des messages RCS, et ce, même si leur appareil a passé le processus de vérification avec succès, et que la connexion aux RCS semble valide sur Google Messages.

Des messages RCS qui disparaissent sur les smartphones « rootés »

On apprend notamment que dans certains cas, le texte des messages en question disparait juste après avoir avoir cliqué sur le bouton d’envoi. L’application Messages n’affiche alors aucune erreur. Dans ce contexte, les utilisateurs ne sont donc pas notifiés lorsque leurs messages RCS ne sont pas envoyés.

Comme évoqué plus haut, Google interdit apparemment aussi l’utilisation de RCS aux appareils débridés par l’intermédiaire d’un « bootloader ». L’entreprise a d’ailleurs confirmé à 9to5Google qu’elle bloquait désormais (et visiblement depuis quelques mois déjà) les appareils rootés de manière à éviter les spams et les abus, mais aussi pour s’assurer que les smartphones respectent bien les « mesures opérationnelles » du standard RCS.

En théorie, les téléphones « rootés » sont censés basculer en SMS / MMS lorsque les RCS ne fonctionnent plus… mais certains utilisateurs expliquent que ce n’est pas toujours le cas. Ce qui estropie sérieusement l’expérience.

Heureusement, et comme le souligne Android Police, il existe une solution (relativement simple) qui permet aux utilisateurs de smartphones « rootés » de continuer à pouvoir envoyer et recevoir des RCS : l’installation de Magisk et du Play Integrity Fix. De temps à autre, des erreurs peuvent toutefois se manifester suite à des mises à jour de Google Messages déployées côté serveur par Google, mais les patchs déployés régulièrement sur Play Integrity Fix permettent d’ordinaire de rectifier le tir assez vite.