La Pixel Watch devient une véritable montre de sport grâce à cette nouveauté

Google a annoncé plusieurs nouveauté pour sa première Pixel Watch, dont certaines qui en font une montre bien plus adaptée pour le sport.

Ce lundi, Google a annoncé un lot de nombreuses nouveautés pour ses produits Pixel, qu’il s’agisse des smartphones ou de ses montres. Dans un billet de blog, le constructeur a dévoilé ainsi le « Pixel feature drop » de mars, avec des mises à jour logicielles qui permettent à la Pixel Watch de devenir aussi bien une véritable montre de sport que de profiter de fonction censée vous apporter sérénité.

La principale de ces nouveautés concerne le suivi d’activité. Certes, la montre connectée de Google est dotée du système Wear OS, et peut à ce titre permettre de profiter de nombreuses applications tierces, y compris des applications de sport, mais la mise à jour de Google vient renforcer les fonctions natives de la première Pixel Watch.

Désormais, comme l’indique Google, la Pixel Watch de première génération va permettre de profiter d’une fonction d’entraînement à l’allure. Concrètement, avant de lancer un entraînement de course à pied, vous pourrez préciser votre objectif d’allure à la montre de Google qui va alors se charger d’afficher une petite jauge pour indiquer si vous êtes dans le clou et vibrer si vous allez trop vite ou trop lentement. En plus de cet entraînement à l’allure, la Pixel Watch va également profiter d’une fonction d’entraînement spécifique dans certaines zones de fréquence cardiaque. Pratique par exemple si vous souhaitez entraîner votre endurance et ne pas dépasser la « zone 2 » de l’endurance fondamentale, en dessous des 75 % de votre fréquence cardiaque maximale.

Par ailleurs, Google annonce du même temps l’arrivée de la détection automatique d’activité et de l’arrêt automatique des entraînements. Des fonctions qui faisaient encore défaut à la première pixel Watch, même si la mise en pause automatique était de son côté déjà intégrée.

Une nouveauté pour vous aider à vous détendre

En plus de ces nouveautés liées à l’entraînement, Google a annoncé l’arrivée de son application Fitbit Relax sur la première Pixel Watch. Cette application va vous proposer des exercices de respiration en pleine conscience pour vous détendre.

L’application Fitbit Relax sur la Pixel Watch // Source : Google L’application Google Maps sur la Pixel Watch // Source : Google

Enfin, comme on l’indiquait en janvier dernier, l’application Google Maps a été revue afin de permettre désormais aux utilisateurs d’afficher directement les étapes de leur itinéraire à leur poignet.

Ces nouveautés ne le sont pas nécessairement pour les utilisateurs de la Pixel Watch 2, mais elles feront leur arrivée dans les prochaines semaines pour les possesseurs de la première génération de montre Google.