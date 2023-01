Il est désormais bien plus simple de trouver votre itinéraire sur montre connectée, même sans smartphone

Google a mis à jour son application Google Maps sur Wear OS. Celle-ci permet désormais de trouver son itinéraire même sans avoir son smartphone avec soi, à condition de profiter d'une connexion 4G ou Wi-Fi.

L’un des principaux intérêts des montres connectées Wear OS par rapport à celles dotées de systèmes d’exploitation plus sommaires est la possibilité d’installer nombre d’applications tierces. On va ainsi pouvoir y trouver Spotify pour l’écoute de musique, Strava pour les entraînements sportifs ou Google Maps pour trouver son itinéraire.

Seulement, jusqu’à présent, Google Maps était encore relativement limité pour les montres profitant du système d’exploitation de Google. En effet, l’application de cartographie nécessitait d’avoir un smartphone à proximité pour profiter de la navigation sur l’écran de la montre. Une approche qui s’avère logique pour les utilisateurs n’ayant à leur disposition qu’une version Bluetooth de leur montre connectée, mais qui a moins de sens pour ceux ayant acheté une déclinaison compatible 4G. Rappelons en effet que les Galaxy Watch de Samsung ou la Pixel Watch de Google sont déclinées en version uniquement Bluetooth ou Bluetooth + 4G.

Or, après avoir annoncé une refonte de Google Maps pour montres connectées en août dernier, la firme de Mountain View a finalement lancé le déploiement de cette mise à jour. Comme le rapporte le site 9to5Google, la dernière version de Google Maps va ainsi vous permettre de profiter de la navigation sur l’application, et ce même si vous êtes séparé de votre smartphone.

La montre va alors profiter de sa connexion 4G pour calculer la navigation à la volée et vous permettre de vous localiser plus facilement et d’atteindre votre destination.

Une fonction également disponible en Wi-Fi

Concrètement, cette fonctionnalité va également profiter aux utilisateurs de montres Wear OS sans 4G, à condition que leur montre soit connectée au Wi-Fi. Dans les faits, ce sont cependant essentiellement les personnes avec un modèle 4G qui vont en bénéficier le plus, puisqu’ils auront accès à la navigation même sans smartphone peu importe où ils se trouvent.

Pour en profiter, Google précise sur sa page de support que les utilisateurs peuvent désormais ouvrir Google Maps sur leur montre connectée, lancer une recherche de destination à la voix, puis sélectionner directement leur mode de transport.

La mise à jour n’est cependant proposée que sur les montres connectées profitant de la version 3 de Wear OS, c’est-à-dire sur la Google Pixel Watch, les Samsung Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic, les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro, la MontBlanc Summit 3 et la Fossil Gen 6 Wellness Edition.

