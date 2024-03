Vous pourrez bientôt discuter bien plus naturellement avec votre montre connectée

Google a annoncé un nouveau générateur de synthèse vocale unifié pour toutes les applications sur Wear OS. Il promet des analyses plus rapides pour des voix plus naturelles.

Wear OS permet déjà aux utilisateurs d’aller bien au-delà des usages prévus initialement par le constructeur grâce au très grand nombre d’applications compatibles. Néanmoins, un autre usage de ces montres connectées peut être la possibilité de profiter de fonctions bien plus intelligentes.

Les montres connectées dotées du système d’exploitation de Google permettaient par exemple déjà de profiter de la lecture automatique des informations affichées à l’écran grâce à des générateurs de synthèse vocale. Ceux-ci sont par exemple utilisés lorsque vous posez une question à Google Assistant, pour vous faire part vocalement du résultat de la requête, ou pour indiquer régulièrement votre allure à chaque kilomètre dans un exercice de course à pied.

Une synthèse vocale disponible pour toutes les apps

Néanmoins, Google a décidé d’aller un peu plus loin encore en annonçant, ce mardi, un tout nouveau moteur de synthèse vocale. Celui-ci vise essentiellement à proposer une analyse plus rapide du langage, pour moins de décalage entre le texte tel qu’analysé par la montre et la synthèse vocale, avec un rendu plus naturel. Alors que chaque application devait embarquer son propre système de synthèse vocale, cette nouveauté proposera une synthèse unifiée pour l’ensemble des développeurs. Cette nouveauté vise avant tout les développeurs d’applications Wear OS qui pourront désormais intégré ce nouveau moteur de synthèse vocale directement dans leurs applications. Google précise néanmoins que la synthèse est avant tout conçue pour être courte, avec des éléments brefs :

Les cas d’usage de la synthèse vocale de Wear OS peuvent aller des services d’accessibilité aux conseils d’entraînement pour les applications d’exercices en passant par la lecture d’alertes à travers le haut-parleur de la montre ou les écouteurs connectés en Bluetooth. Le moteur est développé pour des interactions brèves, donc il n’est pas censé être utilisé pour une lecture d’un long article ou le résumé d’un podcast.

Concrètement, la mise à disposition de cette nouvelle synthèse vocale pour les développeurs devrait permettre son intégration dans davantage d’applications dans les mois à venir. On imagine surtout que cette nouvelle fonction pourrait, à terme, permettre l’arrivée d’applications d’IA génératives, à l’instar de ChatGPT, sur lesquelles il serait alors possible de discuter naturellement à la voix, directement depuis sa montre.