Pourquoi les Pixel 9 seraient plus faciles à utiliser sous la pluie

Alors que les Pixel 9 et Pixel 9 Pro ne sont pas attendus avant l'automne prochain, on apprend régulièrement des informations sur ses potentielles caractéristiques et fonctionnalités. La dernière en date : une fonction de « toucher adaptatif » qui rendrait l'usage sous la pluie plus simple.

Utiliser son smartphone sous la pluie ou avec une protection d’écran de mauvaise qualité, cela peut être compliqué. Les frappes peuvent être abandonnées ou au contraire, d’autres frappes peuvent se déclencher là où l’on ne veut pas. De quoi transformer involontairement un « bonne journée » en quelconque injure. Google souhaiterait régler ces problèmes avec ses Pixel 9 et Pixel 9 Pro.

Le « toucher adaptatif » débarquerait sur les Pixel 9 et 9 Pro

C’est l’expert d’Android Mishaal Rahman qui a repéré un changement dans Android 13 QPR3 Beta 1 sortie le mois dernier, comme il l’écrit dans Android Authority. Le code suggère que Google ajouterait un paramètre « Adaptative Touch », que l’on pourrait traduire en « toucher adaptatif » dans les paramètres d’affichage d’Android. Un code qui révèle même la description de la fonction : « la sensibilité tactile s’adaptera automatiquement à votre environnement, à vos activités et à votre protecteur d’écran. » On ne connaît malheureusement pas encore les facteurs environnementaux/d’activité qui entraînent le changement de la sensibilité tactile. Cela pourrait être l’humidité, comme lorsque l’on a les doigts mouillés ou qu’on utilise le smartphone sous la pluie.

On pensait que ce paramètre serait dédié aux derniers smartphones Pixel sortis, à savoir les Pixel 8 et 8 Pro. Ces derniers disposent depuis peu d’une fonction de détection de protection d’écran qui permet d’adapter ladite sensibilité tactile lorsqu’une protection est détectée par le smartphone. En réalité, la fonctionnalité pourrait bien être réservée aux Pixel 9 et 9 Pro, si l’on en croit Mishaal Rahman toujours.

Notons que OnePlus propose déjà une fonction similaire sur ses derniers smartphones, dont les OnePlus 12 et 12R.

Pourquoi la fonctionnalité n’arriverait que sur les prochains smartphones de Google (ou pas)

La réponse se trouve en fait dans la Beta 2 d’Android 14 QPR3, dernière version en date. Cette fonctionnalité semble réservée aux modèles sous le nom « P24 ». Google utilise les abréviations « P2X » en interne, selon les smartphones Pixel de l’année en cours. Ce qui sous-entend que les « P24 » sont les appareils du constructeur qui sortiraient cette année. Selon les rumeurs (et le calendrier habituel), il y en a trois : le Pixel 8a, le Pixel 9, le Pixel 9 Pro. Cependant, il est très peu probable que le « toucher adaptatif » arrive sur ce premier, puisqu’il s’agit d’un modèle de milieu de gamme.

Ce qui ne veut pas pour autant dire qu’à la fin, la fonctionnalité sera disponible uniquement sur les smartphones de la série Pixel 9. Il est possible que Google décide de l’intégrer dans les modèles déjà sortis, notamment via une mise à jour trimestrielle, une Pixel Feature Drop.