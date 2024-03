Google Maps ajoute des fonctionnalités de recommandation bien pratiques

Google Maps vient d'annoncer trois mises à jour pour son service qui améliorent sensiblement son système de recommandation, à la fois par les utilisateurs et l'IA.

Google Maps n’en finit pas de s’améliorer avec plusieurs mises à jour bienvenues ces derniers mois, comme l’ajout des entrées des bâtiments, la navigation 3D ou encore l’intégration de la météo locale aux lieux que vous consultez.

D’autres mises à jour sont prévues pour notamment améliorer les recommandations de visite, mais aussi vous permettre de sauvegarder des lieux pour les partager à votre entourage.

La recommandation s’enrichit sur Google Maps

La nouveauté la plus intéressante de cette mise à jour est très certainement ce nouveau système de recommandations issues de la communauté, réservé pour le moment aux États-Unis et au Canada. Grâce à cette fonctionnalité, lorsque vous cherchez une ville sur Google Maps, la plateforme vous proposera trois listes de recommandations qui viennent à la fois des autres utilisateurs, mais aussi de sites web externes.

La liste « Tendance » vous affichera les lieux les plus populaires en ce moment, la liste « Top » concerne les lieux les plus aimés toutes périodes confondues et la liste « Gems » (perle rare) vise à vous faire découvrir de nouveaux lieux qui pourraient bien gagner en popularité. Ici, Google Maps s’inspire grandement des options de filtrage des différents contenus sur Reddit.

L’IA résume l’essentiel sur un lieu Les nouvelles listes pour chaque ville Créer des listes personnalisées

Vous pouvez aussi créer des listes depuis le menu « Enregistrés » qui vous permettra de sauvegarder différents lieux, les classer, les annoter afin de partager votre sélection auprès de votre entourage ou sur les réseaux sociaux à la manière de Mapstr.

Enfin, une mise à jour Google Maps ne serait rien sans un soupçon d’IA : le service va désormais utiliser l’intelligence artificielle pour vous résumer l’essentiel à connaitre sur un lieu comme un restaurant, comme les plats les plus appréciés ou encore le ressenti général par rapport à l’ambiance.

Google Maps simplifie son interface

Google a aussi annoncé des mises à jour subtiles de l’interface de Google Maps qui va bientôt afficher « un écran d’accueil plus propre, avec moins d’onglets, et de nouvelles couleurs d’épingles qui facilitent la recherche de lieux sur la carte ».

Toutes ces mises à jour devraient déjà être implémentées dans la dernière mise à jour de l’application Google Maps sur Android et iOS, ainsi que sur le web.