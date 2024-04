Comment Google veut alléger le web et accélérer le chargement des pages

Google veut moderniser le format JPEG avec le Jpegli, une nouvelle librairie d'encodage offrant une compression encore plus efficace mais aussi une meilleure qualité d'image.

Le format d’image JPEG est de loin le plus répandu sur le plus répandu sur le web. Avec sa compression ultra efficace, mais son rendu parfois déplorable, il reste encore perfectible à bien des égards.

Google n’a, semble-t-il, pas eu le succès escompté avec son format WebP introduit en 2010 (et déployé officiellement en 2018) censé remplacer le JPG, le PNG et le GIF. Si bien que la firme propose désormais une nouvelle manière d’encoder les JPEG avec à la clé une réduction supplémentaire de la taille des fichiers et une meilleure qualité d’image.

Le JPEG, en mieux

Google dévoile cette semaine Jpegli, sa nouvelle librairie de codage JPEG « conçue pour être plus rapide, plus efficace et plus agréable à l’œil que le format JPEG traditionnel ». Les images encodées avec Jpegli restent compatibles avec le standard de 1992, mais avec de sérieuses améliorations à la clé.

Des images plus légères : Google annonce un algorithme de compression 35% plus efficace pour une qualité d’image égale aux codecs JPEG existants.

Google annonce un algorithme de compression 35% plus efficace pour une qualité d’image égale aux codecs JPEG existants. Une qualité d’image supérieure : Jpegli génère des images plus précises, nettes avec une réduction des artefacts de compression comme le macroblocking.

Jpegli génère des images plus précises, nettes avec une réduction des artefacts de compression comme le macroblocking. Une compatibilité 10 bit : alors que le JPEG n’est compatible qu’avec une profondeur de couleurs 8 bit, le Jpegli peut permettre d’encoder des images en 10 bit, pour profiter d’un milliard de couleurs et de dégradés plus précis.

Google cite aussi un processus de compression bien plus rapide pour faire gagner du temps aux développeurs voulant intégrer Jpegli dans leur travail.

Cette nouvelle technique d’encodage s’appuie notamment sur le travail effectué par Google sur avec format JPEG XL introduit en 2020 puis abandonné en 2022, qui visait lui aussi à remplacer le format JPEG traditionnel.

Des pages web plus légères et donc plus rapides

L’objectif de Jpegli est d’alléger encore plus la navigation sur le web, tout en restant compatible avec le parc d’appareils installés auprès des utilisateurs.

Après l’échec de JPEG XL, et la réception tiède de son format WebP pourtant prometteur, Google semble bien décidé à propose le meilleur format compressé d’image possible. Mais il a de la concurrence, car le AVIF introduit en 2022, basé sur le codec vidéo AV1, a aussi la même ambition.

Si le trône du JPEG est aussi convoité, c’est qu’il s’agit d’un format vieux de plus de 30 ans aux techniques de compression parfois archaïques. Une initiative comme le Jpegli vise donc à le moderniser face à la concurrence grandissante des nouveaux formats qui naissent ces dernières années.