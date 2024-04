Pixel 9 Pro Fold : pourquoi ce nom est une bonne nouvelle pour le prochain smartphone Google pliant

Nom de code « Comet » : le prochain smartphone pliable de Google ferait pleinement partie de la gamme Pixel 9. La firme aurait davantage d'ambitions pour son fleuron.

Après de longues années de rumeurs, Google a fini par lancer son premier smartphone pliant en 2023, le Google Pixel Fold. La firme avait clairement décidé de faire le service minimum sur ce produit en le commercialisant dans seulement quelques pays, et à petite échelle. Sans doute un premier essai pour la marque, avant un lancement un peu plus conséquent sur la deuxième génération.

C’est en tout cas ce que croit savoir Android Authority, qui a pu mettre la main sur des informations sur la stratégie de Google avec son prochain pliant. Jusqu’à présent connu sous le nom Google Pixel Fold 2, ce nouveau smartphone serait en réalité commercialisé sous le nom Google Pixel 9 Pro Fold.

Un vrai fleuron

Google aurait donc une gamme de quatre smartphones prévus pour cet automne au sein de la famille Pixel 9.

Google Pixel 9

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro Fold

La firme serait donc bien plus ambitieuse qu’avec les Pixel 8 et 8 Pro. En le plaçant dans la famille Pixel 9, Google ferait le choix d’en faire un vrai fleuron, contrairement au premier Pixel Fold qui avait été lancé seul, de façon totalement indépendante, comme un spinoff des Pixel classiques.

Sur ce premier appareil, Google avait par exemple fait le choix d’intégrer une puce Tensor G2, la même que sur les Pixel 7, plutôt que la puce Tensor G3 lancée quelques mois seulement plus tard avec les Pixel 8 et bien plus performante. De même, le Pixel Fold n’était pas concerné par la promesse des 7 ans de mise à jour, alors que cela devrait bien être le cas des futurs Pixel 9, dont le Pixel 9 Pro Fold. Ce dernier devrait aussi intégrer la même puce Tensor G4 que les autres Pixel 9.

On voit donc comment un simplement changement de nom, mais aussi un déplacement dans le calendrier, pourrait avoir une grande signification sur la stratégie de Google. Nous devrions en apprendre plus sur le Pixel 9 dans les mois à venir, à l’approche de l’automne.