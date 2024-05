L’une des meilleures fonctions des Pixel 8 arrive sur les anciens smartphones de Google

Google casse l'exclusivité d'une fonction phare de Google Photos sur les Pixel 8. Aujourd'hui, la Retouche Magique est portée sur deux anciennes générations de Pixel.

Fin 2023, Google a accéléré le développement des capacités d’intelligence artificielle de ses smartphones. Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro ont été les premiers à en bénéficier avec toute une batterie de fonctions génératives, dont la célèbre Retouche Magique. Celle-ci arrive aujourd’hui sur les Pixel d’anciennes générations.

Après la Gomme Magique inaugurée sur les Pixel 6, c’est l’avancée la plus majeure de Google en matière d’édition photo assistée par IA.

Quels Google Pixel auront la Retouche Magique ?

Jusqu’alors cette fonction de post-production était exclusive aux Pixel 8 et aux abonnés Google One 2 To. Google l’a faite descendre il y a quelques semaines sur son nouveau smartphone milieu de gamme, le Pixel 8a. Aujourd’hui, on apprend qu’il étend sa compatibilité aux deux générations précédentes de Pixel.

Si vous possédez un Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 7 ou Pixel 7 Pro, vous serez bientôt en mesure de profiter de la Retouche Magique. Elle est intégrée à une mise à jour de l’application Google Photos. Elle peut ne pas être encore disponible, son déploiement étant en cours. Dans notre cas, notre Pixel 7 Pro n’en est pas encore pourvu quand certains de nos confrères en disposent déjà sur un Pixel 6.

La Retouche Magique pour tous

Il y a quelques semaines, Google annonçait que la Retouche Magique serait disponible gratuitement pour tous les utilisateurs iOS et Android de Google Photos. Voici les prérequis pour les deux systèmes :

Android : smartphone équipé de 4 Go de RAM, d’un SoC 64 bits et fonctionnant sur Android 8.0 au minimum.

iOS : iPhone fonctionnant sur iOS 15 au minimum, soit tous les modèles depuis l’iPhone 6S.

Pourquoi donc avoir un Google Pixel ? Et bien parce que Google impose une limitation aux non-utilisateurs de ses smartphones.

Ceux-là n’auront pas droit à des retouches illimitées. 10 sauvegardes de photos modifiées par mois, voilà tout. Si vous voulez plus, il faut attendre le mois d’après ou souscrire un abonnement Google One 2 To facturé 99,99 euros par an (ou 9,99 euros par mois).

Qu’est-ce que la Retouche Magique de Google ?

La retouche Magique est un processus de traitement de l’image a posteriori. Il permet de supprimer des éléments du cliché, mais aussi de déplacer des objets ou des personnes et de les redimensionner. Les zones évidées sont comblées par l’IA générative de Google.

Google ne porte pas que cette fonction sur sa mise à jour de Google Photos. Les utilisateurs accèderont également à :

la gomme magique,

une fonction de défloutage,

un effet de flou d’arrière-plan,

un ajout d’effet HDR sur les photos et vidéos,

des suggestions de traitement du ciel,

des photos cinématiques,

un réglage de la lumière sur les portraits.