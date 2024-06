Fitbit va rendre vos données de sport et santé plus complexes à consulter

Fitbit a annoncé la fin de son tableau de bord Web, obligeant désormais ses utilisateurs à consulter leurs données depuis son application mobile.

Une montre connectée qui permet de mesurer votre fréquence cardiaque, votre température cutanée, votre niveau de stress ou votre activité physique, c’est bien. Pouvoir consulter ces données sur un écran plus large que celui d’une montre connectée, c’est mieux. Comme la plupart de ses concurrents, Fitbit propose ainsi une application mobile qui va permettre de consulter les données récoltées aussi bien sur ses propres montres et bracelets connectés, mais également par les montres Pixel Watch et Pixel Watch 2.

Cependant, jusqu’à présent, Fitbit allait plus loin que la plupart des marques de montres connectées comme Samsung, Apple ou OnePlus. En plus de l’application disponible sur smartphone, les données pouvaient également être consultées directement sur navigateur, en se connectant directement à son espace personnel sur le site de Fitbit. Depuis ce tableau de bord, on pouvait consulter l’évolution de sa fréquence cardiaque au long de la journée, l’historique d’activité dans la semaine, le niveau de sommeil et même les données liées à l’activité sportive, avec possibilité d’exporter l’allure ou la fréquence cardiaque sous forme de fichier .tcx.

Désormais, c’est terminé. Comme le rapporte le compte officiel de Fitbit sur les forums communautaires de la marque, la version Web de ce tableau de bord fermera ses portes dans quelques semaines :

Le mois prochain, nous consoliderons le tableau de bord Fitbit dans l’application Fitbit. Le navigateur Web ne donnera plus accès au tableau de bord de Fitbit.com après le 8 juillet 2024.

Une version Web délaissée depuis de longues années

Il faut dire que le tableau de bord Web de Fitbit n’avait pas été mis à jour depuis quelques années, alors même que les efforts de la marque se concentraient sur une nouvelle application mobile, déployée en septembre dernier. Cette nouvelle application permettra de retrouver, sur smartphone, les principales fonctions intégrées au préalable sur la version Web, comme l’historique d’activité, l’évolution de la fréquence cardiaque ou le score de sommeil. Il est également possible d’y remplir son « journal » avec un enregistrement manuel des aliments consommés, de son poids ou de son sommeil.

Cependant, la disparition de la version Web de Fitbit vient limiter la consultation des données. Désormais, ces données de sport et santé ne seront plus disponibles que sur smartphone, à l’aide de l’application mobile installée sur le smartphone auquel la montre ou le bracelet est connecté. Le principal atout d’une version Web est de profiter potentiellement d’un affichage plus confortable, sur grand écran, directement sur ordinateur. Or, si la version Web du tableau de bord disparaît, il sera impossible de consulter ses données sur un ordinateur après le 8 juillet prochain.

