Pixel Watch 3 : comment Google corrigerait ce gros défaut de ses montres connectées

Selon les informations du site Android Authority, Google améliorerait le design de sa Pixel Watch 3, notamment avec des bordures plus fines.

Alors que Samsung vient d’annoncer ses nouvelles montres Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra, c’est désormais Google qui est attendu au tournant. Le constructeur californien devrait présenter, dès le mois prochain, ses nouvelles montres connectées, la Google Pixel Watch 3 et la Google Pixel Watch 3 XL.

Des bordures plus fines autour de l’écran

Plus d’un mois avant leur présentation officielle, c’est le site Android Authority qui a révélé de nouvelles informations sur la future Pixel Watch 3. Dans un article publié ce mardi, le site indique avoir obtenu plusieurs informations sur les caractéristiques de la montre de Google grâce à une « source interne ». Concrètement, l’affichage de la montre pourrait être grandement amélioré par rapport aux deux précédentes générations.

Selon les informations obtenues par Android Authority, la Google Pixel Watch 3 aurait droit, à format identique, à un écran plus grand. Concrètement, l’écran de la Pixel Watch 3 mesurerait 32 mm de diamètre, contre 30 mm pour celui de la Pixel Watch 2. Logiquement, les bordures seraient ainsi plus fines autour de l’affichage pour passer de 5,5 mm autour de l’écran sur la montre de l’an dernier à 4,5 mm sur le modèle attendu le mois prochain. Pour compenser ce diamètre plus important, la montre aurait par ailleurs droit à une meilleure définition de 408 x 408 pixels, contre 384 x 384 pixels. Il en va logiquement de même pour la Pixel Watch 3 XL — la nouvelle version 45 mm attendue cette année — avec un écran de 36 x 36 mm et une définition de 456 x 456 pixels. Par ailleurs, l’écran des deux nouveaux modèles serait capable de monter jusqu’à une luminosité de 2000 cd/m², comme l’Apple Watch Series 9, contre 1000 cd/m² pour la Pixel Watch 2.

Une meilleure batterie sur le modèle grand format

Outre l’affichage, Android Authority rapporte que les Pixel Watch 3 et Watch 3 XL auraient respectivement droit à des batteries de 310 et 420 mAh. Une capacité de batterie qui semble inchangée pour le petit format par rapport à la Pixel Watch 2. Les deux montres devraient par ailleurs embarquer la puce Snapdragon W5 Gen 1 de Qualcomm, déjà utilisée sur la Pixel Watch 2.

Enfin, Android Authority vient corroborer de précédentes rumeurs qui suggéraient l’arrivée d’une nouvelle connectivité Ultra Wideband (UWB) sur la Pixel Watch 3. Pour rappel, cette connectivité va vous permettre de retrouver facilement un objet grâce à un positionnement précis. Elle pourrait également servir à retrouver son véhicule garé et à le déverrouiller à l’aide de la montre.

On en saura davantage sur la Pixel Watch 3 et la Pixel Watch 3 XL lors de leur présentation officielle. Celle-ci devrait avoir lieu le 13 août prochain, lors de la conférence Made by Google. D’ici là, vous pouvez retrouver notre dossier pour tout savoir sur la Google Pixel Watch 3.