Pixel Watch 3 : les prix en France réserveraient quelques surprises pour ces quatre versions

Le leaker Billbil-kun a mis la main sur les tarifs des différentes tailles et versions de la Pixel Watch 3. Si le prix d'appel devrait être identique, le coût de la 4G serait plus élevé.

Le mois prochain, en plus de ses nouveaux smartphones Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL, Google devrait lever le voile sur sa nouvelle génération de montres connectées, les Google Pixel Watch 3 et Google Pixel Watch 3 XL.

Quelques semaines avant la tenue de cette conférence Made by Google, c’est le leaker billbil-kun qui a obtenu des informations sur le prix de ces nouvelles montres connectées, avec quelques surprises au passage.

En effet, sur le blog de Dealabs, le leaker français a partagé le prix des différentes versions de montres Google attendues cette année. Et si les tarifs étaient relativement clairs l’an passé, alors que Google ne proposait qu’une seule taille et deux variantes — avec ou sans 4G — elle se complexifie logiquement avec l’arrivée attendue d’une nouvelle Pixel Watch 3 XL plus large, au format 45 mm.

La Google Pixel Watch 3 // Source : OnLeaks et 91Mobiles Google Pixel Watch 3 XL // Source : OnLeaks x AndroidHeadlines

Ainsi, selon Billbil-kun, la Pixel Watch 3 devrait être proposée à partir de 399 euros. Il s’agit du même prix que celui de la Pixel Watch 2 lancée l’an dernier à l’automne. Cependant, la version 4G aurait droit à un surcoût supplémentaire. Alors que la Pixel Watch 2 4G était affichée à 449 euros, la Pixel Watch 3 4G serait quant à elle lancée en France au prix de 499 euros. La montre serait par ailleurs déclinée en quatre coloris : noir volcanique, porcelaine, vert sauge et rose.

Une Pixel Watch 3 de grande taille pour 50 euros de plus

Mais la principale nouveauté viendrait de la nouvelle Pixel Watch 3 XL, avec un diamètre de 45 mm — contre 41 mm pour la Pixel Watch 3 classique. Celle-ci serait en effet proposée en version Bluetooth à 449 euros, soit une hausse de 50 euros par rapport au petit format. En version 4G, elle s’afficherait cette fois à 549 euros — encore une fois, pour cinquante euros de plus que la petite taille. La montre serait par ailleurs proposée quant à elle en trois teintes : noir volcanique, porcelaine et vert sauge.

On devrait en savoir plus sur la Google Pixel Watch 3 lors de son annonce officielle. Celle-ci devrait avoir lieu le 13 août prochain, à l’occasion de la conférence Made by Google. D’ici là, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la Pixel Watch 3 dans notre dossier dédié.