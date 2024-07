Mais pourquoi Google Assistant a changé de voix et comment revenir à l’ancienne, on vous explique

Sans prévenir, Google a changé la voix de son assistant vocal. Irréversible ou non ? On vous explique.

« Papa, la voix d’OK Google a changé !!! » Voilà comment se faire accueillir de bon matin, à jeun, sans café encore dans l’estomac. Merci Google !

Et en effet, force est de constater que la voix de Google Assistant (peu à peu remplacé par Gemini) a bel et bien été modifiée. Sans prévenir, la firme de Mountain View a changé cet aspect auquel on ne pense jamais lorsqu’on utilise son assistant vocal, mais qui trouble ô combien lorsqu’il vient à muter.

Pourquoi avoir changé de voix

Mais alors, pourquoi avoir changé une voix qui fonctionnait parfaitement ? Si on en demande la raison à Google Assistant, sa voix féminine répond que « pour mieux trouver la voie de la sagesse, j’ai décidé de me concentrer sur une seule voix pour le moment. »

Afin d’avoir un rapport plus officiel, nous avons contacté Google. Un porte-parole nous explique que « nous actualisons les voix de l’assistant Google sur l’ensemble de nos marchés européens. Ces nouvelles voix sont de meilleure qualité, ont un son plus naturel et s’inscrivent dans le cadre de nos efforts visant à améliorer l’expérience de l’Assistant Google. »

En France, on conserve toujours une voix féminine par défaut, mais elle gagne un timbre bien plus marqué, plus suave, plus Jessica Rabbit dans le style. On aime ou pas, c’est selon. Pour mes bambins, c’est non.

Comment remettre la voix par défaut de Google Assistant ?

Coup de chance, comme nous le rappelle Google, « les utilisateurs ont toujours la possibilité de choisir leur voix préférée dans les paramètres de l’assistant. »

Il faut se rendre dans les paramètres de Google Assistant en invoquant la commande Paramètres de l’Assistant. Là, la rubrique Voix/Son de l’assistant permet de changer de voix. Trois modèles sont disponible. Ambre, l’original, Orange, voix masculine et Rouge, la nouvelle.

