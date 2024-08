Google Photos vous montre plus souvent cette personne qui vous est chère

L’application phare de Google s’apprête à proposer une meilleure gestion des personnes apparaissant dans vos Souvenirs. Bientôt, quelques clics suffiront pour mettre en avant vos meilleurs amis ou occulter vos pires ennemis.

Depuis sa création, Google Photos a connu une évolution remarquable, s’imposant comme un couteau suisse incontournable pour la gestion d’images et de clichés sur les appareils Android.

Avec ses fonctionnalités de retouche, sa reconnaissance d’objets, de paysages et de visages, ainsi que son intégration à Google One, cette application est devenue indispensable pour de nombreux utilisateurs.

Parmi ses fonctionnalités phares, on retrouve bien évidemment les Souvenirs. Accessibles dès la page d’accueil sous forme de carrousel, ils mettent quotidiennement en lumière des moments marquants de votre vie, classés par période, par lieu, par personne ou par thèmes. Une recette très efficace que Google semble vouloir améliorer.

Comme nous l’avions récemment évoqué, la firme de Mountain View cherche à faciliter la personnalisation des Souvenirs, notamment en permettant de masquer plus rapidement certains visages. Selon Android Authority, l’inverse serait également envisagé avec l’ajout d’une option « Afficher plus », permettant de mettre en avant une ou plusieurs personnes (ou animaux de compagnie) dans les Souvenirs.

Capture d’écran de la fonctionnalité « Afficher plus » sur Google Photos // Source : Assemble Debug – Android Authority Capture d’écran de la fonctionnalité « Afficher plus » sur Google Photos // Source : Assemble Debug – Android Authority Capture d’écran de la fonctionnalité « Afficher plus » sur Google Photos // Source : Assemble Debug – Android Authority

Un atout majeur pour Google Photos ?

Cette nouvelle fonctionnalité devrait être activable dans les paramètres de Google Photos, via Préférences > Souvenirs > Masquer les personnes et les animaux. Il sera également possible de mettre en avant un visage spécifique directement depuis une photo, en accédant à sa collection correspondante et en utilisant le menu contextuel accessible via les trois petits points situés en haut à droit de l’écran.

Pour l’heure, « Afficher plus » n’est pas encore disponible. Android Authority a repéré cette option dans le code de la version 6.93 de Google Photos, laissant présager son arrivée avec Android 15 (encore en bêta) dont on entendra parler lors de la conférence « Made by Google » prévue le 13 août prochain.

Les Souvenirs semblent promis à d’importantes évolutions dans les temps à venir. Google développe des outils rapprochant son application d’un réseau social, avec l’apparition d’un fil de notifications et d’une tuile « Ma Semaine » facilitant les échanges de souvenirs avec ses proches.

Alors, Google+ aurait-il trouvé son successeur ? Nous n’en sommes pas encore là, mais à coups d’options de personnalisation et d’outils de partage, cette section de Google Photos ressemble de plus en plus… aux Stories d’Instagram.

