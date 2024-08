Le Google Pixel 9 introduira un nouveau design pour l’application Météo

Google profiterait de la sortie des Pixel 9 pour proposer une nouvelle application Météo exclusive à ses smartphones. Plus minimaliste, elle apporte quelques changements notables et plusieurs absences remarquées.

Le Google Pixel 8 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

On connait désormais tout sur les Pixel 9 de Google qu’il s’agisse de leur fiche technique, de leur prix et même de l’absence d’Android 15 à leur lancement. Mais les prochains smartphones de Google pourraient nous réserver quelques surprises à leur sortie.

Selon le média Android Authority, Google a préparé une nouvelle application Météo plus minimaliste que celle intégrée nativement à Android, qui a subi sa première refonte visuelle en dix ans l’année dernière. Celle-ci ne remplacerait pas la page météo accessible depuis la page d’accueil, mais serait une application à part. Un choix étrange de Google qui pourrait faire cohabiter deux apps dans votre Pixel ? Nous tâcherons de vérifier ce point une fois le smartphone en notre possession.

L’objectif est ici d’harmoniser son application avec le langage visuel Material You introduit avec Android 12 en 2022. Mais celle-ci perd plusieurs fonctionnalités dans l’opération.

Mais où est la grenouille ?

La nouvelle application Météo adopte un design moins imagé et plus minimaliste avec des cartes et encarts de différentes formes pour reprendre l’interface système d’Android. Celles-ci sont d’ailleurs réorganisables à la main, l’utilisateur pourra changer l’ordre des différentes cartes comme bon lui semble.

Nouvelle application / Android Authority Application actuelle / Android Authority

Un nouvel indicateur de qualité d’air fait son apparition (AQi) avec un système de code couleur, mais il semblerait que les indications de pluviométrie heure par heure aient disparu. À moins que les captures d’écran de Android Authority ne racontent pas toute l’histoire.

Nouvelle app / Android Authority Application actuelle / Android Authority

Mais l’absence la plus remarquée est celle de la grenouille, présente dans chacune des illustrations de l’interface météo actuelle accessible via la page d’accueil. L’animal ne peut visiblement pas cohabiter avec Material You et passerait à la trappe dans cette nouvelle application.

Les différences ne sont pas drastiques, mais l’existence même de cette nouvelle app Météo pose question, surtout si elle n’est pas amenée à remplacer l’actuelle sur les smartphones Pixel. Exclusive au Pixel 9 dans un premier temps, elle pourrait arriver sur les anciens smartphones de la gamme dans un second temps.