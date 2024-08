Pixel 9 Pro ou Pixel 9 Pro XL ? Vous pouvez déjà comparer la taille des deux smartphones de Google

Grâce à des visuels publiés par Evan Blass, il est déjà possible de comparer l’encombrement des Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL dans la main.

Google Pixel 9 Pro // Source : Evan Blass

Les Google Pixel 9 vont très bientôt être officiellement présentés. La conférence est en effet prévue le 13 août prochain. Or, grâce aux nombreuses informations et images circulant déjà sur le web, on sait déjà bon nombre de choses sur les futurs appareils.

Attendez-vous donc à quatre téléphones : Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold. Le leaker Evan Blass est venu en rajouter une couche en publiant une pléthore de visuels sur X/Twitter montrant ces smartphones.

Comparez les Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL

Comme l’a remarqué GSMArena, l’une des images est particulièrement intéressante puisqu’elle montre, côte à côte, le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro XL.

Ces deux smartphones devraient partager un très grand nombre de points communs et se différencier presque uniquement par leurs tailles.

Google Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL // Source : Evan Blass

Une bonne occasion de les comparer pour avoir une idée de l’espace qu’occupera tel ou tel appareil dans votre main si, d’aventures, vous êtes intéressé par l’un de ces deux modèles.

Reste encore à en connaître les dimensions exactes, mais on s’attend déjà à une diagonale de 6,34 pouces pour le Pixel 9 Pro contre 6,73 pouces pour le Pixel 9 Pro XL.

Rappelons que, sans surprise, les capacités de batterie figureraient aussi dans les rares différences entre les deux appareils : 4600 contre 5050 mAh.