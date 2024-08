Google Pixel 9 : pas besoin de selfie pour avoir tout le monde sur une photo

Et si Google mettait fin aux selfies, qui permettent de prendre une photo de groupe avec tout le monde, sans devoir demander à une tierce personne ? La marque présente Add Me, une fonction des Pixel 9 permettant de s’ajouter sur une photo, pour des photos de groupe réussies.

Le Google Pixel 9 Pro // Source : Google

Ce mardi 13 août, c’était l’autre grande conférence Google de l’année, après la Google I/O de mai : la Made by Google 2024. L’entreprise y a fait beaucoup d’annonces, avec en grande pompe les Pixel 9, Pixel 9 Pro/9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold. Mais si les Pixel sont les Pixel, ce n’est pas que pour leur matériel : l’expérience logicielle y est pour beaucoup. C’est pourquoi la Pixel Camera se voit doter d’une nouvelle fonctionnalité, évidemment propulsée par l’IA : Add Me.

Plus besoin de faire des selfies

L’image tout en haut de l’article ferait presque mentir Google, qui veut pousser Add Me, la fonctionnalité fraîchement arrivée dans l’application caméra de ses smartphones Pixel. L’idée est toute simple : éviter que la personne qui prenne en photo les autres ne soit pas sur les clichés.

La démonstration d’Add Me // Source : Google

Avec Add Me, on prend une photo du groupe, puis ensuite la personne qui n’était pas sur la photo vient dans le champ et une autre personne prend la photo. Ensuite, le Pixel fusionne les deux images pour intégrer tout le monde. De quoi éviter de demander à quelqu’un dans la rue de prendre une photo de toute la famille sur un pont, ou de faire un selfie dans une soirée où la lumière manque (ce qui crée du grain, une grosse tête et quelques petites têtes derrière). Pas besoin de trépied non plus.

La démonstration d’Add Me // Source : Google

Cela n’est pas sans rappeler Best Take, la fonction arrivée sur les Pixel 8 permettant d’avoir les meilleures versions des visages de chacun pour avoir la photo parfaite. Naturellement, Add Me est disponible sur tous les Pixel 9. On peut supposer qu’à l’avenir, la fonctionnalité débarquera sur d’anciens smartphones Google.