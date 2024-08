Comment Google veut mettre fin au bazar dans vos captures d’écran

Les Pixel 9 ont été présentés par Google et avec eux, de nouvelles applications exclusives. Parmi elles, Pixel Screenshots, qui va vous aider à vous y retrouver dans la myriade de captures d’écran stockées sur votre smartphone. Évidemment, il y a de l’IA dedans.

Ce mardi 13 août avait lieu la Made by Google 2024, grande conférence organisée par Google, l’occasion de dévoiler les Pixel 9, Pixel 9 Pro et 9 Pro XL ainsi que le Pixel 9 Pro Fold. Pour convaincre les consommateurs de passer le cap, Google a annoncé l’arrivée d’applications exclusives. Parmi elles, Pixel Screenshots, qui entend trier vos captures d’écran et les retrouver facilement.

Pixel Screenshots : l’application qui va devenir indispensable sur votre Pixel

Sur son blog, Google présente Pixel Screenshots comme la solution qui « vous permet de sauvegarder, d’organiser et de rappeler les informations contenues dans les captures d’écran que vous avez prises. » La première fonctionnalité, c’est la possibilité de classer ses captures d’écran lorsqu’on en prend : de quoi mettre de côté les idées de cadeau pour un proche, noter ses prochaines destinations de vacances ou ranger ses billets de concert. Cela en fait une sorte de seconde galerie photo, uniquement avec des captures d’écran.

L’application Pixel Screenshots // Source : Google

Derrière un concept plutôt banal au premier abord, il y a une vraie promesse et des usages déjà imaginés. Google en a donné quelques-uns durant sa conférence : « par exemple, si vous avez une capture d’écran d’un code de porte pour un séjour en vacances à venir, mais que vous ne vous en souvenez pas lorsque vous arrivez, vous pouvez simplement demander à Pixel Screenshots de le retrouver rapidement et facilement pour vous. » En fait, la grande force de Pixel Screenshots, c’est de pouvoir analyser le contenu de toutes les images, afin de retrouver la bonne information. D’ailleurs, l’application inclut les liens vers les sites dont vous avez pris une capture d’écran. Pixel Screenshots peut même afficher un résumé de ce que vous regardez.

L’application Pixel Screenshots // Source : Google

Pour le moment, Pixel Screenshots est seulement disponible sur les Pixel 9 annoncés lors de la Made by Google. On peut toutefois s’attendre à ce que l’application débarque sur d’anciens smartphones Google, tels que les Pixel 8 de l’année dernière. Par ailleurs, l’application n’est pas accessible dans tous les pays et dans toutes les langues. Là encore, on peut espérer qu’à l’avenir, elle soit disponible partout et dans toutes les langues.